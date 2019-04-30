Блогерша стала жертвой травли, выложив фото из Осетии в обтягивающей одежде

Подвергнуться хейту в эпоху соцсетей не так уж и сложно. В чём блогерша из Тюмени Кристина Шелест убедилась на собственном опыте.

За жизнью Кристины в соцсетях следит около миллиона человек — у девушки два популярных инстаграм-аккаунта. Там блогерша выкладывает милые фото со своим молодым человеком, откровенные фото, хвастается фигурой и делится снимками из путешествий. Объединение последних двух пунктов Шелест и "сгубило". Недавно она отправилась в Северную Осетию, где в том числе фотографировалась на фоне достопримечательностей.

На её снимки обратил внимание один из местных пабликов и разместил их на своей странице. На них девушка позирует в бежевых толстовке и шортах, которые доходят ей до колена. А на одном из фото блогерша повернулась к камере спиной, стоя на фоне древних башен — почитаемого памятника. Казалось бы, ничего провокационного или непристойного на кадрах нет, но на Кристину обрушилась волна хейта и многочисленных оскорблений.

Сегодня в директ повалились сообщения о том, чтобы я больше не приезжала в Осетию, и куча "комплиментов", какая я Ш и ***. И всё потому, что в паблике Владикавказа выставили пост с моими фото Кристина Шелест

При этом блогерша отметила, что это похоже на провокацию со стороны выложившего снимка паблика, ведь они могли выбрать другие, "неоскорбительные фото". Но, по словам девушки, она не любитель конфликтов и привыкла сглаживать острые углы. Также Кристина заявила, что её отношение к Осетии останется таким же хорошим, как и до поездки. На защиту блогерши встала значительная часть юзеров, которые отметили её адекватность и тоже не увидели в снимках ничего обидного.