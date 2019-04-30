Блогерша стала жертвой травли, выложив фото из Осетии в обтягивающей одежде

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Блогерша стала жертвой травли, выложив фото из Осетии в обтягивающей одежде

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Фото: instagram/oiiikrisiiio

Подвергнуться хейту в эпоху соцсетей не так уж и сложно. В чём блогерша из Тюмени Кристина Шелест убедилась на собственном опыте.

За жизнью Кристины в соцсетях следит около миллиона человек — у девушки два популярных инстаграм-аккаунта. Там блогерша выкладывает милые фото со своим молодым человеком, откровенные фото, хвастается фигурой и делится снимками из путешествий. Объединение последних двух пунктов Шелест и "сгубило". Недавно она отправилась в Северную Осетию, где в том числе фотографировалась на фоне достопримечательностей.

<p>Фото: instagram / <a href="https://www.instagram.com/news_vladikavkaz/" target="_blank"><strong>news_vladikavkaz</strong></a></p>

На её снимки обратил внимание один из местных пабликов и разместил их на своей странице. На них девушка позирует в бежевых толстовке и шортах, которые доходят ей до колена. А на одном из фото блогерша повернулась к камере спиной, стоя на фоне древних башен — почитаемого памятника. Казалось бы, ничего провокационного или непристойного на кадрах нет, но на Кристину обрушилась волна хейта и многочисленных оскорблений.

<p>Фото: instagram / <a href="https://www.instagram.com/news_vladikavkaz/" target="_blank"><strong>news_vladikavkaz</strong></a></p>

Сегодня в директ повалились сообщения о том, чтобы я больше не приезжала в Осетию, и куча "комплиментов", какая я Ш и ***. И всё потому, что в паблике Владикавказа выставили пост с моими фото

Кристина Шелест

<p>Фото: instagram / <a href="https://www.instagram.com/oiiikrisiiio/" target="_blank"><strong>oiiikrisiiio</strong></a></p>

При этом блогерша отметила, что это похоже на провокацию со стороны выложившего снимка паблика, ведь они могли выбрать другие, "неоскорбительные фото". Но, по словам девушки, она не любитель конфликтов и привыкла сглаживать острые углы. Также Кристина заявила, что её отношение к Осетии останется таким же хорошим, как и до поездки. На защиту блогерши встала значительная часть юзеров, которые отметили её адекватность и тоже не увидели в снимках ничего обидного.

<p>Фото: instagram / <a href="https://www.instagram.com/oiiikrisiiio/" target="_blank"><strong>oiiikrisiiio</strong></a></p>

Хочу отметить, что моё впечатление и отношение к Кавказу остаётся всё такое же, как и в первые дни путешествия. И всё потому, что в поездке я не столкнулась ни разу с тем, что произошло сегодня

Кристина Шелест

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