Ресторан пригласил фуд-блогершу для рекламы, но это обернулось "голым" скандалом

В "Инстаграме" Кариль часто делится с подписчиками новыми и интересными местами, где можно вкусно поесть, — работа у неё такая. Все 60 тыс. фанатов с радостью встречают каждый пост девушки, и этот — с кампанией Fine and Fettle — не стал исключением. Однако противоположная ситуация случилась в аккаунте самого ресторана, где клиенты остались недовольны такой рекламой, пишет Lad Bible.
Это же реклама ресторана, а не ночного клуба? Ничего не хочу сказать против девушки, она потрясающая, но не думаю, что это подходящее фото для такого заведения
Пользователь "Инстаграма"
Красивая или нет, блогер или нет, инфлюенсер или нет: нижнее бельё — не самая лучшая одежда для ужина
Пользователь "Инстаграма"
Я думал, это ресторан, а не джентльменский клуб...
Пользователь "Инстаграма"
Представитель Fine and Fettle ответил на недовольство пользователей Сети. Он отметил, что кухня ресторана всегда говорила и будет говорить сама за себя. Представитель также выразил разочарование такой волной негатива, но заявил, что травля, с которой столкнулась Кариль после сделанного фото, просто недопустима.
Мы просто поделились с вами новым меню и вечером, который Кариль провела у нас. Прежде чем писать злые комментарии, пожалуйста, вспомните, что Кариль — живой человек с настоящими чувствами, которые легко можно ранить
Представитель Fine and Fettle
Сотрудник ресторана также отметил, что в их ресторане не существует дресс-кода и здесь будут рады любым посетителям. После волны хейта подписчики и некоторые пользователи Сети решили поддержать девушку, отметив, что она занимается полезным делом и неважно, во что она одета.
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