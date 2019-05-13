Известная блогерша пранком довела бабушку до слёз, и её затравили в Сети

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Известная блогерша пранком довела бабушку до слёз, и её затравили в Сети

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Фото © click2houston.com и Instagram/laurenalicelove

Лорен Лав и её муж Джоэл Эшли прославились благодаря своим пранкам, набрав на YouTube более 1,3 млн подписчиков. Но аудиторию нужно постоянно удивлять, поэтому в этот раз парочка решилась на неоднозначный розыгрыш, не осознавая, к каким последствиям это приведёт, сообщает BuzzFeed News.

Лорен опубликовала видео пранка почти месяц назад, но ей тут же пришлось его удалить из-за негативной реакции подписчиков. В ролике одетая по-деловому Лорен ходит по сетевому магазину Walmart в Техасе, США, и, притворившись генеральным директором, "увольняет" работников. Она обвиняет их в некомпетентности и медлительности, а затем просит отдать бейдж и фирменную куртку.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/laurenalicelove/" target="_blank"><strong>laurenalicelove</strong></a></p>

Удивительно, но растерянные и расстроенные люди её слушались и "увольнялись". Проблемы начались, когда Лорен наткнулась на пожилую филиппинку Марию Леонес. Женщина, услышав ужасные новости, не выдержала и расплакалась. После этого девушка вышла из роли и стала успокаивать Марию, дав в утешение 50 долларов.

Я почувствовала себя такой беспомощной. В тот момент всё, о чём я думала, — о своём больном муже

Мария Леонес

<p>Фото © <a href="https://www.click2houston.com/news/youre-fired-heartless-prank-brings-walmart-employee-to-tears" target="_blank">click2houston.com</a></p>

Мария пришла в отчаяние, поняв, что потеряла работу. Её муж недавно перенёс инфаркт и теперь восстанавливается в больнице. И Мария вынуждена в одиночку платить по всем счетам, в том числе медицинским. Пользователи Сети пришли в ярость после такого пранка и обрушились с критикой на блогершу и её мужа. Теперь они ходят под все посты и видео пары и оставляют гневные комментарии.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/laurenalicelove/" target="_blank"><strong>laurenalicelove</strong></a></p>

Да кто эта Лорен Лав вообще такая?! Её нужно забанить на YouTube! Это, по её мнению, смешно? Ей повезло, что никто не додумался ей прописать с ноги!

Пользователь "Твиттера"

Есть розыгрыши, а есть вот такое вот дерьмо. Это настоящее издевательство. Надеюсь, она наткнулась на злого работника и он засветил ей в глаз!

Пользователь "Твиттера"

Почему ты такая жестокая? Всё, что тебя интересует, — это популярность, и неважно, по чьим головам ты ради этого пойдешь. Это ужасно и омерзительно

Пользователь YouTube

Ресторан пригласил фуд-блогершу для рекламы, но это обернулось "голым" скандалом

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