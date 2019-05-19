Блогерша подарила себе на 12-летие BMW за 12 млн, и всё благодаря макияжу

Звезда соцсетей Наттанан Санунрат из Таиланда решила не мелочиться и купила себе на день рождения дорогой автомобиль — BMW стоимостью шесть миллионов батов (около 12 миллионов рублей). Потому что может себе это позволить.
С четырёх лет девочка занимается макияжем, благодаря чему стала популярна в соцсетях. Она публикует ролики на "Ютубе", где у школьницы около 300 тысяч подписчиков. И делится снимками в "Инстаграме", там за ней следит более 50 тысяч человек. Сама Наттанан рассказывает, что однажды она просто наткнулась на мамину косметичку, и понеслось. Она решила стать визажистом, когда вырастет. Но уже сейчас её приглашают на различные мероприятия, а год назад девочка даже продемонстрировала свои навыки на Неделе моды в Лондоне.
Я просто почувствовала, что мне нравится этим заниматься. Это превратилось в мечту — стать визажистом
Натанан Санунрат
И пусть Наттанан сама ещё не может водить машину, а её ноги едва дотягиваются до педалей, это не помешало ей совершить серьёзную покупку. Правда, пока девочке не исполнится 18, ездить на BMW будут мама и папа, которые во всех начинаниях, конечно, поддерживают свою умницу-дочь. По словам родителей, они ни в коем случае не давят на девочку. Такая уж она родилась — самостоятельная, серьёзная и с деловой хваткой.
Мы поощряем и поддерживаем Наттанан, но ни в коем случае не давим на неё. <...> Она очень любит делать макияж, а ещё — очень серьёзная и организованная
Мама Наттанан
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