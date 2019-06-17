Батя в здании. Строитель осадил всех инста-блогеров, показывая реальную жизнь

Житель Остина (штат Техас) совсем недавно узнал, что такое "инфлюенсер".
Оказалось, что ничего страшного в этом нет. Просто выкладывай красивые фото и советуй всем, как правильно жить.
"Чем я хуже?" — подумал Омар и попросил дочку создать ему профиль в "Инстаграме".
Всего за месяц мужчине удалось невозможное — на него подписалось более 360 тысяч пользователей со всего мира!
И всё благодаря его непревзойдённому чувству юмора и большой любви к кофе.
Наряды российских звёзд — на самом деле пустышка. Доказано блогером из Москвы