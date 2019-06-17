Батя в здании. Строитель осадил всех инста-блогеров, показывая реальную жизнь

Забудьте обо всех звёздах "Инстаграма", за которыми вы пристально наблюдаете, стараясь быть на них похожими. Ведь строитель из Техаса поставил этих выскочек на место!

Житель Остина (штат Техас) совсем недавно узнал, что такое "инфлюенсер".

Оказалось, что ничего страшного в этом нет. Просто выкладывай красивые фото и советуй всем, как правильно жить.

"Чем я хуже?" — подумал Омар и попросил дочку создать ему профиль в "Инстаграме".

Всего за месяц мужчине удалось невозможное — на него подписалось более 360 тысяч пользователей со всего мира!

И всё благодаря его непревзойдённому чувству юмора и большой любви к кофе.

Наряды российских звёзд — на самом деле пустышка. Доказано блогером из Москвы