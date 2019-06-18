Блогер признался, что путешествует за счёт мамы, которая работает за двоих

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Кроме того, парень начал благотворительный сбор денег на его следующую поездку с женой.

Как правило, за красивой картинкой прячется совершенно иная реальность, и этот блогер стал очередным подтверждением этого. Каталин Онк вынужден был признаться, что у него нет денег на все его путешествия, и запустил благотворительный сбор на следующую его поездку. Парень также рассказал, что его маме приходится работать на двух работах, чтобы помогать ему деньгами, сообщает Unilad.

<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/another_beautiful_day_official/?utm_source=ig_embed" target="_blank">another_beautiful_day_official</a></p>

Каталин вместе со своей девушкой ведут инстаграм-аккаунт Another Beautiful Day, где публикуют фотографии со всего мира. В последние несколько месяцев они побывали на Бали, в Париже, Непале, Копенгагене. А в июле они планируют отправиться на велосипеде из Германии в Африку. В этой поездке они надеются на финансовую помощь от 34 тыс. подписчиков и мамы Каталина.

<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/another_beautiful_day_official/?utm_source=ig_embed" target="_blank">another_beautiful_day_official</a></p>

Эту затею финансирует и моя мама. Она работает на двух работах, и у самой практически ничего не остаётся. Мы не просили у неё денег, но ей нравится нам помогать. Мама, я хочу, чтобы ты знала, что ты помогаешь не только нам, но и нашим подписчикам

Каталин Онк

<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/another_beautiful_day_official/?utm_source=ig_embed" target="_blank">another_beautiful_day_official</a></p>

Вскоре парень удалил пост со словами благодарности, после того как на него посыпался шквал критики. Однако в своё оправдание Каталин написал, что он решил быть честным со своей аудиторией в отличие от другие блогеров. По его словам, сейчас у него совсем нет денег, поэтому он обратился за помощью к подписчикам. Пока за восемь дней ему удалось собрать $200 из $10 тыс., которые ему необходимы.

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