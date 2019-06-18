Блогер признался, что путешествует за счёт мамы, которая работает за двоих

Кроме того, парень начал благотворительный сбор денег на его следующую поездку с женой.

Как правило, за красивой картинкой прячется совершенно иная реальность, и этот блогер стал очередным подтверждением этого. Каталин Онк вынужден был признаться, что у него нет денег на все его путешествия, и запустил благотворительный сбор на следующую его поездку. Парень также рассказал, что его маме приходится работать на двух работах, чтобы помогать ему деньгами, сообщает Unilad.

Каталин вместе со своей девушкой ведут инстаграм-аккаунт Another Beautiful Day, где публикуют фотографии со всего мира. В последние несколько месяцев они побывали на Бали, в Париже, Непале, Копенгагене. А в июле они планируют отправиться на велосипеде из Германии в Африку. В этой поездке они надеются на финансовую помощь от 34 тыс. подписчиков и мамы Каталина.

Эту затею финансирует и моя мама. Она работает на двух работах, и у самой практически ничего не остаётся. Мы не просили у неё денег, но ей нравится нам помогать. Мама, я хочу, чтобы ты знала, что ты помогаешь не только нам, но и нашим подписчикам Каталин Онк

Вскоре парень удалил пост со словами благодарности, после того как на него посыпался шквал критики. Однако в своё оправдание Каталин написал, что он решил быть честным со своей аудиторией в отличие от другие блогеров. По его словам, сейчас у него совсем нет денег, поэтому он обратился за помощью к подписчикам. Пока за восемь дней ему удалось собрать $200 из $10 тыс., которые ему необходимы.

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