Блогер вызвал шок, выложив на YouTube видео, как он рыдает над телом отца

Изначально парень хотел сделать папе сюрприз и приехать к нему в гости без предупреждения.

Филиппинский блогер загрузил на YouTube видео под названием "Сюрприз для папы на День отца (самый грустный день в моей жизни)". Съёмка начинается с того момента, когда Кит Таленс и его семья едут в машине и обсуждают дальнейший розыгрыш, сообщает Unilad.

Однако через шесть с половиной минут радостная беседа оборачивается трагичными кадрами, где юноша плачет над больничной койкой. Так случилось, что отец скончался незадолго до их приезда. Тем не менее блогер не прекратил съёмку, запечатлев свои переживания на камеру.

Видеоблог набрал более четырёх миллионов просмотров меньше чем за четыре дня. Однако мнения пользователей разделились. Кто-то принёс Киту свои соболезнования в связи с утратой, но большая часть подписчиков посчитали, что не стоит делать из трагедии контент для своего блога.

Я не знаю полной истории Кита Таленса, но, мне кажется, это абсолютно неуважительно по отношению к отцу. Мало того, видео будет монетизироваться, что ещё более отвратительно whenisaynassif

Блогер признался, что путешествует за счёт мамы, которая работает за двоих