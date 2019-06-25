Блогерша из Грузии ополчила против себя соцсети, пытаясь на фото унизить Россию

После антироссийской акции в Тбилиси в соцсетях разгорелись довольно нешуточные страсти.

Грузинская бьюти-блогерша Саломе Касрадзе разместила в соцсетях фото с митинга, прошедшего 20 июня. Девушка позировала у здания парламента в Тбилиси с провокационным плакатом. На нём на английском было написано "Россия" и нецензурное слово. Позже девушка рассказала, что именно такую позицию она и хотела донести, пишет "Сова".

На плакате было написано то, что я хочу сказать России Саломе Касрадзе

С тех пор фото разлетелось по разным платформам и на Саломе обрушились волны критики из-за оскорбительной фразы. Девушку упрекали и в том, что она просто хотела привлечь к себе внимание, и в неуважении, и в отсутствии воспитания.

Отсутствие воспитания для девочки очень печальный факт... emelyanova3852

Нравится ли тебе, девочка, такая слава? alastorgrym

Я спокоен за будущее Грузии — с такими ТП его нет! oleg.chernenko

Патриотка Грузии, которая пишет по-английски и ссыкливо грозит стране, за счёт которой живёт maxim_tur

Напомним, что антироссийские протесты разразились в Тбилиси 20 июня. Оппозиционеры тогда потребовали, чтобы депутат Госдумы Сергей Гаврилов покинул кресло, где обычно сидит спикер грузинского парламента.