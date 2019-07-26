Геймерша стала главным врагом своих же фанатов, кинув кота во время стрима

Скандально известная геймерша Алинити (Наталия Моголлон) из Саскачевана, Канада, проводит стримы на платформе Twitch, вовсю используя свою внешность и конфликты с блогерами, чтобы добиться популярности.

И обычно все безобидные выходки девушки обходятся без серьёзных последствий, а фанаты ей всё спускают с рук за милые глазки. Но в этот раз даже у них не хватило терпения и сдержанности. Во время стрима Алинити начал мешать один из её котиков — Майло, и девушка не глядя отшвырнула его с колен куда-то за спину.

И это увидели тысячи фанатов, которые пристально следили за игрой. Их поразила такая бесцеремонность геймерши, а затем ей припомнили, как в прошлом году она плюнула водкой Майло в морду. Водка и любой спирт смертельно опасны для котов и наносят сильнейший вред их внутренним органам, пишет Mirror.

На девушку тут же понеслись гневные комментарии и жалобы в инстанции по защите животных (ведь у неё есть ещё два кота и собака). Многие начали требовать у платформы Twitch закрыть канал Алинити за жестокое обращение с животными. Девушка сразу же извинилась за случай с Майло, но толпу было уже не остановить.

Твои извинения ничего не значат, потому что каждый раз ты просто продолжаешь причинять боль своим питомцам. Я надеюсь, у тебя заберут канал и ты поймёшь, к чему могут привести необдуманные поступки и наплевательское отношение к чужой жизни Пользователь "Твиттера"

Ты не просто клоун, ты целый цирк Пользователь "Твиттера"

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