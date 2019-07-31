Блогер с 11 млн подписчиков умер, снимая новый выпуск с полётом на параплане

Международное YouTube-сообщество скорбит по одному из самых известных блогеров — Гранту Томпсону.

Грант был известен тем, что снимал видео для своего YouTube-канала King of Random. Он скончался в понедельник вечером, о чём его семья рассказала на своих страницах в социальных сетях.

С большой грустью вынуждены сообщить, что Грант Томпсон скончался прошлой ночью. Он очень любил и ценил своих поклонников Семья Гранта Томпсона в видео, посвящённом его смерти

Семья блогера не рассказала никаких подробностей о его смерти. По данным шерифа округа Вашингтон, тело Томпсона было обнаружено рано утром во вторник в Сент-Джордже, штат Юта, как сообщает TMZ. Его родственники заявили о пропаже в понедельник вечером, после того как блогер не вернулся из поездки, во время которой он собирался полетать на параплане.

Службы использовали GPS-данные с гаджетов Томпсона для определения его приблизительного местоположения. Вечером того же дня его тело обнаружили вместе с его парапланерным снаряжением и камерой. Сейчас власти отсматривают снятый материал и расследуют инцидент, чтобы определить причину трагедии.

Томпсон вёл свою блогерскую деятельность с 2010 года. За это время его канал набрал более 11 миллионов подписчиков и порядка 2,4 миллиарда просмотров. Тематика его видеороликов исключительно разнообразная — от "сделай сам" до разрушений мифов, что, возможно, и сделало его таким популярным на платформе YouTube.