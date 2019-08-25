Парень из-за угроз друзей первым выложил свои "пьяные" фото, став инста-блогером

Можно смело сказать, что 28-летний Айнарс Паульс из Риги, Латвия, пришёл-таки к успеху. Но, если бы не совет его девушки и толчок со стороны друзей, ничего бы не вышло и Айнарс не вошел бы в историю.

У простого рижского парня Айнарса есть много любимых занятий, и одно из них — хорошо потусить с друзьями и пропустить стаканчик-другой. И всё бы ничего, но сопротивляемость к алкоголю у Айнарса не самая выдающаяся, поэтому парень каждую гулянку заканчивал в бессознательном состоянии, пишет Lad Bible.

Друзья, подшучивая над Айнарсом, пригрозили, что опубликуют все его нелестные фото, но парень не растерялся. Он завёл инстаграм-аккаунт, который полностью посвятил своим похождениям, точнее полежаниям. И пусть у Айнарса всего полторы тысячи подписчиков, фанатская база его крепнет с каждым днём.

Моя девушка сказала, чтобы в свободное время я не только пил, поэтому теперь я занимаюсь искусством Айнарс Паульс

Вначале парень утверждал, что все фото реальные и постановочных в его аккаунте нет. Но, встретившись со здоровым скепсисом своих подписчиков, Айнарс признался, что из сделанных снимков настоящих всего пять, но какие — он не скажет, чтобы сохранить интригу.