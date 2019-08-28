Блогерша, помешанная на йоге, сделала это фото за миг до падения с 6-го этажа

23-летняя Алекса Терразас из Нуэво-Леона, Мексика, давно прославилась своей любовью к опасности. Но последняя её задумка обернулась провалом — во всех смыслах, и девушка серьёзно пострадала.

Недавно в соцсетях появилось фото девушки, свисающей с балкона многоэтажки. Она не держалась руками за перила и выглядела очень смелой и даже дерзкой, выполняя позу из йоги. Но затем оказалось, что снимок этот был сделан за секунду до того, как блогерша сорвалась вниз с высоты 23 метров, пишет Daily Mail.

Алексу доставили в больницу с раздробленными руками, ногами, бёдрами и пробитой головой. Врачи провели 11 часов, буквально собирая девушку по частям, и им это удалось. Некоторое время блогерша находилась в критическом состоянии, но сейчас оно более-менее стабилизировалось. Врачи сообщили, что ходить Алекса не сможет года три — в лучшем случае.

Полиция Нуэво-Леона проверила перила балкона и не обнаружила каких-либо неполадок. А также опросила соседей девушки и узнала, что она часто вытворяла такие фокусы. Любопытные пользователи Сети уже выяснили, что Алекса обожала опасные выходки и постоянно постила фото в свой инстаграм.

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