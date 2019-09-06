Блогерша опозорилась, решив выставить себя хорошей мамой под откровенным фото

28-летняя звезда реалити-шоу Фарра Абрахам ведёт довольно откровенный инстаграм, но один из последних снимков не порадовал, как обычно, подписчиков, а порядком разозлил.

Известным личностям нужно быть особенно аккуратными, показывая свою жизнь. У Фарры 2,2 млн подписчиков в "Инстаграме", где среди провокационных снимков можно встретить и приличные фото с её 10-летней дочкой. Но недавно блогерша, похоже, решила совместить родительские обязанности и контент для взрослых.

Фарра выложила фото, где позировала в халате у окна. При этом грудь блогерши была практически обнажена и она эффектно выставила ногу. В подписи американка попросила посмотреть её семейный влог из Парижа и добавила хештеги "мама подростка" и "воспитание детей". Чего подписчики ей простить не смогли.

Они обрушились на блогершу, отмечая, что подобные фото неуместны, если речь идёт о детях, пишет Yahoo. Подписчики поинтересовались, не дочка ли её сфотографировала, и назвали ужасной мамой.

Худшая мама всех времён Carlosthe23

Это твоя дочка сделала снимок? Tarsamps

Думаю, тебе нужна серьёзная помощь, а девочке — нормальная мать Su27slider

Хорошее воспитание детей Beingmyself0000

Почему она пишет "воспитание"? Это воспитание? Я в замешательстве Missmartin722

Фарра Абрахам прославилась, приняв участие в телевизионном шоу "Беременна в 16", а потом выпустила автобиографию My Teenage Dream Ended, где рассказала о проблемах подростковой беременности, смерти отца и гибели её возлюбленного. Сейчас Фарра воспитывает дочь одна.

Пользователи Twitter уличили блогершу во лжи, заметив одну ошибку на всех фото