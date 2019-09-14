Блогеров затравили "за пропаганду тупости" после их фотографии с опасным трюком

Пара авантюрных блогеров из США Келли Кастилль и Коди Уоркман обеспокоили подписчиков своим новым фото.

На снимке, который был сделан в лагуне Хумантай в Перу, девушка смело свисает со скалы, а молодой человек держит её за руки, не давая сорваться с края утёса. Однако смелость пары пришлась по душе не всем.

Некоторым пользователям поведение пары показалось легкомысленным и просто опасным. Нашлись и те, кто напомнил блогерам, что они медийные личности и своими поступками оказывают влияние на своих последователей.

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Кроме того, в апреле этого года пара уже привлекла к себе внимание общественности, когда опубликовала фотографию из бассейна в Убуде, Индонезия. На снимке пара исполнила опасный трюк, за что им пришлось отвечать перед своими читателями. Но, видимо, горький опыт их ничему не научил.

Девушка родом из штата Мичиган, а молодой человек — из Луизианы. Однако большую часть своей жизни пара проводит в постоянных путешествиях. Оттуда они и делятся фотографиями со своими подписчиками, которых ни много ни мало 163 тысячи по всему миру.

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