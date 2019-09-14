Тревел-блогеры бесследно исчезли, пока их не нашли в тюрьме за съёмку с дрона

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Фото © Instagram/jolie.ellen

Британка Джоли Кинг вместе со своим парнем Марком Фиркиным были задержаны за то, что якобы без лицензии управляли дроном около столицы Ирана.

Джоли и Марк начали своё путешествие ещё два года назад. Ненадолго уехав из Австралии, они хотели посетить страны, которые в массовом сознании причисляются к "неблагоприятным", снимая ролики для своего видеоблога. Так они планировали вдохновить других людей на путешествия и разрушить стереотип о поездках в потенциально опасные страны. Не вышло.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/jolie.ellen/" target="_blank">jolie.ellen</a></p>

Они ездили на Toyota Land Cruiser по странам Азии, включая Индию, Пакистан и Китай. Но в один момент всё пошло не по плану. Последнее видео пара опубликовала в их первый день в Иране, 30 июня. Их друзья сразу заподозрили неладное, когда Джоли и Марк перестали выходить на связь.

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/jolieellenking" target="_blank"><ins>Jolie King</ins></a></p>

Журналисты The Times утверждают, иранские власти сказали Джоли, что её держат в надежде на обмен заключёнными. Редактор Manoto TV заявил, что "произошло недоразумение" и пара "не знала об иранском законе, запрещающем управление дронами без лицензии".

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/jolie.ellen/" target="_blank">jolie.ellen</a></p>

На данный момент пара заключена в тюрьме "Эвин". Люди, которым "повезло" там побывать, говорят, что камеры больше похожи на пыточные: они невыносимо грязные и кишат насекомыми. C 1972 года здесь размещают иранских политических заключённых. Для этого в тюрьме построено специальное крыло, которое называют "Университет Эвин", ссылаясь на большое количество интеллектуалов, находящихся там под надзором.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/jolie.ellen/" target="_blank">jolie.ellen</a></p>

Судебный процесс над Марком и Джоли ещё не состоялся. Чего ждать — пока что не ясно, так как представители властей Ирана до сих пор не дают никаких официальных комментариев по этому поводу.

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