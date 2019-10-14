Девушка-пилот променяла небо на "Инстаграм", и вышло не менее красиво: 10 фото

Нет ничего странного в том, что у этой девушки-пилота уже больше миллиона подписчиков в "Инстаграме". Её фотографии из разных уголков земного шара не могут не поразить своей красотой.

Мадлен из Мюнхена, которая раньше строила карьеру пилота, сейчас решила полностью посвятить себя своему тревел-блогу в "Инстаграме". Когда у девушки спросили, как ей удалось собрать такую большую аудиторию, она призналась, что набрать подписчиков не самое сложное. Наиболее тонкая задача — их сохранить, и при этом — лояльных.

Если честно, нет никаких секретов. Мне просто повезло оказаться в нужном месте в нужное время. Думаю, оставаться успешным намного сложнее, чем становиться Мадлен Шнайдер-Вайфенбах

Недавно у Мадлен родился сын и, похоже, если он захочет пойти по стопам мамы, ему ничто не помешает. Начало уже положено — у малыша 11 тысяч подписчиков в аккаунте, который ведёт Мадлен.

Путешествие с ребёнком — сложная задача, но в то же время это доставляет мне массу удовольствия. К счастью, Мейсон — спокойный малыш Мадлен Шнайдер-Вайфенбах

В рамках кампании Visit The USA ("Посетите США") Мадлен пригласили попутешествовать по Штатам. Вместе с ней исследовать просторы Америки отправились другие инстаграм-звёзды. Инфлюенсеров попросили делать контент для своих блогов, чтобы показать США "как никогда раньше", пишет Daily Mail.

Я большая поклонница США. Когда нас попросили исследовать американский юг в Visit The USA, я сразу согласилась Мадлен Шнайдер-Вайфенбах

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