Блогерша из Москвы перестала скрывать редкую болезнь сына, выложив честные фото

24-летняя Катя Мезенова, популярный инфлюенсер из "Инстаграма", почти полтора года показывала 787 тыс. своих подписчиков счастливые семейные снимки. И только сейчас девушка призналась, что на деле всё далеко не так.

В своём инстаграме Катя опубликовала пост с фотографиями — на этот раз без каких-либо уловок — и объяснением, в чём же была страшная тайна. По словам девушки, её малыш родился с невусом — огромным родимым пятном. Но проблема не в эстетической составляющей, а в серьёзной опасности для ребёнка. Невус увеличивает риск онкологии, любое повреждение и даже гормональный всплеск могут вызвать рак кожи.

Такие новости серьёзно ударили по Кате и её мужу, первую неделю девушка постоянно плакала в подушку. Блогерша не могла рассказать об этом людям, потому что не знала, как с этим справиться хотя бы самой. Она специально выбирала закрытую одежду для малыша и фотошопила его снимки, хотя подписчики замечали это и спрашивали о причинах. Катя всегда молчала в ответ.

Я даже не знаю, как вам описать, насколько это всё на самом деле тяжело. Я не умею. Обычно все страдания переживаю внутри себя, не показывая свои чувства окружающим. Каждый раз, открывая кому-то душу, я начинала рыдать навзрыд Катя Мезенова

Катя с мужем слетали в Израиль к лучшим врачам, и те сообщили, что полностью вылечить малыша не удастся, но сократить риск онкологии выйдет. На это уйдёт много лет и средств, но положительный результат точно будет. Поэтому сейчас девушка собирает деньги на лечение — 30 миллионов рублей, и её в этом поддерживают подписчики и множество знаменитостей.

Блогерша хотела похвастаться фигурой, но её захейтили из-за размера бикини