Неизвестный с пистолетом напал на блогершу Адушкину средь бела дня

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GIF © Instagram/katusha_adushkina

Популярная российская блогерша и певица Катя Адушкина опубликовала сториз, в которых не сдерживая слёз и срывающимся голосом поведала об ужасном случае, произошедшем с ней недавно.

15-летняя девочка рассказала, как возвращалась домой с тренировки, когда к ней подошёл молодой человек и спросил дорогу к метро. Однако после этого он продолжил идти за ней, а затем схватил её возле подъезда и потребовал идти вместе с ним. От страха и неожиданности Катя выронила свои вещи — куртку и рюкзак — и запаниковала.

Люди, заметившие, как обижают девочку, попытались вмешаться, когда неизвестный выхватил пистолет и начал угрожать и Кате, и окружающим. Но, досчитав до трёх, парень не выстрелил, и Катя поняла, что пистолет был ненастоящим. Ей удалось вырваться и убежать в подъезд, но родители, увидев состояние дочери, вызвали полицию.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/katusha_adushkina/" target="_blank"><strong>katusha_adushkina</strong></a></p>

Оказалось, что это были пранкеры, решившие разыграть блогершу. Но ни Катя, ни её подписчики такого юмора не оценили, о чём и поспешили сообщить в комментариях. Девочка пояснила, что из-за сталкеров ей приходится сразу уходить после концертов и часто менять номер телефона.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/katusha_adushkina/" target="_blank"><strong>katusha_adushkina</strong></a></p>

Это была самая страшная ситуация в моей жизни. Боже, очень страшно это вспоминать вновь... Я хочу обратиться к блогерам, чей пример заставляет подростков ощущать безнаказанность: огромные просмотры и рейтинги не важнее жизни даже одного человека!

Катя Адушкина

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