Брянскому блогеру в личку "постучался" слишком опытный следователь

Лайф выяснил, кто стоит за преследованием народных журналистов и почему в доносчиках оказался тёзка губернатора Брянской области.

В Брянске региональное управление Следственного комитета РФ возбудило в отношении одиозного блогера Александра Коломейцева уголовное дело по статье 319 УК РФ. Ему инкриминируется оскорбление представителей власти. В доносчиках на блогера, который "оскорбил власть", оказался тёзка губернатора Брянской области.

В местных СМИ гуляют фотографии заявления, написанного от гражданина Александра Богомаза, фамилия и инициалы которого полностью идентичны данным главы региона, на имя главного прокурора Брянской области.

В нём излагается просьба обратить внимание на неуважение пользователя "Ютуб" к обществу и органам госвласти в видеоролике от 5 сентября 2019 года. Брянские СМИ достаточно спокойно отнеслись к этому эпизоду. А фраза из обращения "Доносит до широкого круга лиц информацию, которая может повлиять на дестабилизацию нашего общества", стала мемом.

В передаче от 5 сентября под названием "Вдребезги. Новости!" на ютуб-канале накануне местных выборов в Брянскую областную думу действительно содержится много критики в адрес региональной власти. Блогер задаётся вопросом, чем занимались "Богомазы, Лодкины, имея", как он говорит, "огромный денежный ресурс", они уходят "от общения с народом", который, вероятно, запуган и "боится с них спросить — что же ты сделал за 5 лет?" И "на что ушли налоги" брянцев, неужели на те дороги ужасного качества, что есть в регионе.

Затем он затрагивает вопросы внешней политики и даже пригрозившего снаффами детям полицейских Синицу, который, по его мнению, несправедливо осуждён. Вероятно, дальнейшее рассуждение, что "мы не можем защищать своих детей", и защита детей сотрудников органов правопорядка в его личной вселенной находятся в разной плоскости, либо он отказывает в такой защите детям из другого региона.

В той же передаче от 5 сентября под названием "Вдребезги. Новости!" можно найти огромное количество нелогичных странностей. Но власти региона решили исключить публичную критику даже из уст столь непоследовательного персонажа народной политики.

Стоит обратить внимание на то, кто занялся делом одиозного блогера. Расследование совпало с назначением на должность руководителя регионального управления СКР Максима Лукичева.

В биографии следователя Лукичева уже есть аналогичный кейс — в Мурманском суде рассматривалось дело оппозиционного блогера по ст. 282 УК РФ часть 1. В тот раз, несмотря на уверенное преимущество обвинения, дело, однако, было прекращено в суде за сроками давности. Речь шла об Александре Серебряникове — блогере и члене совета мурманской региональной общественной организации "Открытый город" в 2013 году.

На этот раз в тихом и спокойном регионе может состояться интересный процесс, где вина или невиновность блогера может быть установлена в рамках состязательности. По данным Лайфа, чтобы снять все вопросы в судебном порядке, следствие перестраховалось и завело сразу два уголовных дела.