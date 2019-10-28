В Сочи мотоблогерша сняла, как попала в ДТП, не вписавшись в поворот на 180 км/ч

8

Гиф © YouTube / СОЧИ 24

Девушка и её друзья выполняли трюки на трассе Адлер — Красная Поляна, снимая всё на камеру. Но в один из моментов блогерша отвлеклась и не смогла выполнить манёвр, врезавшись в отбойное ограждение.

В Сети появилось видео с московской блогершей Дашей, прославившейся своей опасной ездой на мотоцикле. Девушка вместе с товарищами гоняла по дороге в Сочи на скорости 180 км/ч и на одном из поворотов влетела в отбойник. Видимо, Даша отвлеклась на камеру или поздно отреагировала на изменение дороги, не успев сбавить скорость.

В своём инстаграме блогерша пояснила, что большим пальцем неудачно зацепилась за ограждение и из-за этого слетела с мотоцикла. Палец она, разумеется, сломала, а также повредила нервы, соединяющие руку с плечом. Дашу сразу же отправили в больницу Сочи, а затем перевезли в Краснодар, сообщает "Сочи 24".

<p>На втором фото Даша (слева) вместе с подругой. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/dastist.fantastish/" target="_blank">dastist.fantastish</a> и <a href="https://www.instagram.com/dk.fff/" target="_blank">dk.fff</a></p>

Не всех фанатов удивила неприятность и травмы блогерши. Ведь девушка давно известна своим неосторожным вождением: она часто разгоняется до неразрешённых скоростей, ездит без рук и танцует за рулём.

В Нефтекамске ужасное ДТП с влетевшим в автомобиль мотоциклистом попало на видео

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×