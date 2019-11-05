Девушка весом 100 кг бросила работу, чтобы та не мешала ей есть и богатеть

Жительница Лондона ни о чём не жалеет, ведь она планирует стать первой британской звездой в своей отрасли.

22-летняя Чарна Роули бросила стабильную работу на должности администратора, чтобы наслаждаться едой навынос и записывать это на видео, пишет Metro. Девушка надеется в скором времени монетизировать свой контент. Идея не нова, есть даже специальный термин "мокпан" (с корейского буквально переводится как "трансляция приёма пищи").

За одно видео Чарна съедает блюдо, энергетическая ценность которого превышает 5,5 тысячи калорий. И успех уже даёт о себе знать: ролик, где блогерша лакомится пиццей, посмотрело более 40 тыс. человек. При этом британка весит внушающие 100 кг, но ходит в зал, чтобы держать себя в тонусе.

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Чтобы оплачивать свои счета в кафе и ресторанах, после увольнения Чарна устроилась работать на склад. Конечно, на неполный день, ведь у неё должно оставаться время на её блог, который, по мнению девушки, скоро должен её обогатить. Она поставила себе цель — стать первой мокпан-звездой из Великобритании и съесть за раз 10 тыс. калорий.

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