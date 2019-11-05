Девушка весом 100 кг бросила работу, чтобы та не мешала ей есть и богатеть

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Фото © Instagram/charnation_x

Жительница Лондона ни о чём не жалеет, ведь она планирует стать первой британской звездой в своей отрасли.

22-летняя Чарна Роули бросила стабильную работу на должности администратора, чтобы наслаждаться едой навынос и записывать это на видео, пишет Metro. Девушка надеется в скором времени монетизировать свой контент. Идея не нова, есть даже специальный термин "мокпан" (с корейского буквально переводится как "трансляция приёма пищи").

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/charnation_x/" target="_blank">charnation_x</a></p>

За одно видео Чарна съедает блюдо, энергетическая ценность которого превышает 5,5 тысячи калорий. И успех уже даёт о себе знать: ролик, где блогерша лакомится пиццей, посмотрело более 40 тыс. человек. При этом британка весит внушающие 100 кг, но ходит в зал, чтобы держать себя в тонусе.

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Чарна Роули

<p>Скриншот © YouTube/C<a href="https://www.youtube.com/channel/UCTFtxZV0c6EL8LxGjZ4wkOQ/videos" target="_blank">harnation</a></p>

Чтобы оплачивать свои счета в кафе и ресторанах, после увольнения Чарна устроилась работать на склад. Конечно, на неполный день, ведь у неё должно оставаться время на её блог, который, по мнению девушки, скоро должен её обогатить. Она поставила себе цель — стать первой мокпан-звездой из Великобритании и съесть за раз 10 тыс. калорий.

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