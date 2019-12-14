Известная мама-блогер начала выпивать из-за того, что дети "сводят её с ума"

Констанс Холл стала известной благодаря своему "мамочкиному блогу". Вот только за советами по воспитанию скрывались зарождающиеся пагубные привычки из-за неспособности выносить своих детей.

Популярная мама из Австралии в недавнем интервью призналась, что часто выпивает, чтобы не сойти с ума. Вино помогает ей справиться с семью детьми. Женщина ведёт блог о жизни современной семьи. На её страницу в Facebook подписано больше 1,3 миллиона людей.

У нас современная семья. И это именно то, о чём я пишу в блоге. У нас наконец равные права на работу, но женщины всё равно должны выполнять 90 процентов работы по дому. К чему это привело? Теперь мы больше устаём Констанс Холл

Констанс говорит, что она, конечно, может оставить работу и посвятить себя заботе о детях. Но в таком случае её семье придётся смириться с жизнью в нищете.

В недавнем ролике, опубликованном в блоге женщины, один из её детей тащит другого по полу торгового центра за ноги. Комментируя этот эпизод, Холл пошутила, что дети сводят её с ума: "Вот почему я выпиваю, дамы".

Констанс показывает жизнь в семье такой, как она есть. Из-за этого девушке удалось заполучить любовь миллионов мам по всему миру. Благодаря их поддержке блогерша смогла создать свой бренд одежды и аксессуаров вроде солнцезащитных очков, пишет Mirror.

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