Блогерша записывала видео, когда сзади неё начала сама по себе открываться дверь

Без каких-либо видимых на то причин позади девушки открылась дверь, оставив блогершу в шоке.

Ютуберша Дейзи Маркес записывала спонсорское видео, как вдруг на заднем плане начала медленно открываться дверь. Кадры с места происшествия блогерша сразу опубликовала у себя в "Твиттере".

По широко открытым глазам Дейзи можно понять, что она такого развития событий не ожидала. Оказалось, видео девушка снимала ночью, когда дома было тихо и любой шорох можно было легко услышать. Но она ничего не заметила.

На открывающейся двери дело не закончилось, пишет Insider.

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На YouTube-канале блогерши около 1,4 миллиона подписчиков — аудитория немаленькая. Поэтому, рассказав о том, что она чуть не стала героиней фильма ужасов, девушка спровоцировала обострение суеверности в Сети. Нашёлся и голос разума, который поставил всю эту историю под сомнение.

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