Блогерша умоляет спасти её, узнав из послания, что хейтер намерен с ней сделать

У британки Чар Борли больше 400 тысяч подписчиков в "Инстаграме". С такой большой аудиторией вероятность того, что найдётся кто-то неуравновешенный, слишком высока. Попадаются такие агрессивные персонажи, что приходится обращаться в органы правопорядка.

Звезда и модель Чар Борли написала заявление в полицию, когда в соцсетях её начал донимать интернет-тролль. Он угрожал убить девушку и изнасиловать её дочь-подростка.

Это произошло несколько недель назад, но, как утверждает Чар, правоохранительные органы так и не приняли никаких мер, чтобы задержать мужчину.

Я всё ещё жду, когда офицеры свяжутся со мной. Прошло уже несколько недель, и я боюсь, что этот человек снова начнёт мне писать. У меня и раньше были сталкеры, но я не встречалась ни с кем настолько злобным Чар Борли

Сейчас модель, в карьере которой были съёмки даже для журнала Playboy, говорит, что боится указывать геометки в своих постах. По мнению девушки, иначе преступнику будет легче найти её.

Однако, несмотря на риски, Чар не собирается бросать блогерскую деятельность. Сейчас это её основной источник заработка — инстаграм-аккаунт приносит девушке 150 тыс. фунтов стерлингов (12,6 млн рублей) в год.

Представители полиции заявили, что они приняли заявление Борли и в скором времени свяжутся с пострадавшей для выяснения деталей, сообщает The Sun.

Блогерша записывала видео, когда сзади неё начала сама по себе открываться дверь