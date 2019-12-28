Блогерша умоляет спасти её, узнав из послания, что хейтер намерен с ней сделать

Звезда и модель Чар Борли написала заявление в полицию, когда в соцсетях её начал донимать интернет-тролль. Он угрожал убить девушку и изнасиловать её дочь-подростка.
Это произошло несколько недель назад, но, как утверждает Чар, правоохранительные органы так и не приняли никаких мер, чтобы задержать мужчину.
Я всё ещё жду, когда офицеры свяжутся со мной. Прошло уже несколько недель, и я боюсь, что этот человек снова начнёт мне писать. У меня и раньше были сталкеры, но я не встречалась ни с кем настолько злобным
Чар Борли
Сейчас модель, в карьере которой были съёмки даже для журнала Playboy, говорит, что боится указывать геометки в своих постах. По мнению девушки, иначе преступнику будет легче найти её.
Однако, несмотря на риски, Чар не собирается бросать блогерскую деятельность. Сейчас это её основной источник заработка — инстаграм-аккаунт приносит девушке 150 тыс. фунтов стерлингов (12,6 млн рублей) в год.
Представители полиции заявили, что они приняли заявление Борли и в скором времени свяжутся с пострадавшей для выяснения деталей, сообщает The Sun.
Блогерша записывала видео, когда сзади неё начала сама по себе открываться дверь