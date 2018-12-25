"А откуда у вас хлеб?" Вышел трейлер новогодней комедии о блокадном Ленинграде

На YouTube появился трейлер новой комедии Алексея Красовского "Праздник", которая стала скандальной задолго до выхода на экраны. Всё дело в том, что сюжет фильма строится вокруг празднования Нового года в блокадном Ленинграде.

Трейлер комедии Красовский выложил на собственном YouTube-канале. Там же он планирует разместить и сам фильм, который выйдет в новогоднюю ночь. Такое решение обусловлено нежеланием режиссёра отдавать "Праздник" на экспертизу, которая неизбежна перед официальным прокатом.

Трейлер фильма получился на удивление нейтральным. Возможно, режиссёр намеренно постарался не вставлять туда спорные шутки. В результате о жанре "Праздника" можно судить лишь по прежним заявлениям Красовского.

— А откуда у вас столько хлеба, целая буханка? — Так я... не очень люблю хлеб Из трейлера фильма "Праздник"

Впрочем, и того, что есть, хватило для дискуссии в комментариях, а количество дислайков к видео уже превысило количество лайков. Многие пользователи сочли трейлер неудачным, а тему комедии — неуместной, другие же заступились за режиссёра и выразили надежду, что ему не изменит чувство меры.

Шутки про еду и холод в блокадном Ленинграде. Вы что, совсем уже берегов не видите? Олег Кунак