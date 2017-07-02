Про биткоины и блокчейн на русском языке

Дискуссии вокруг криптовалют и технологии, которая обеспечивает их надёжность, всё не утихают. Однако слова "майнинг", "биток", "эфир" и так далее ожидаемо вызывают непонимание у большинства из нас. Давайте разберёмся с тем, как это работает и что означает "криптовалюта" в будущем каждого из нас. "Майнинговую ферму" продавать и покупать не будем!

Мой добрый знакомый, зная, что IT для меня в целом не пустой звук, поделился новостью: на каком-то популярном радио, которое он слушает каждый день в автомобиле, начали рекламировать "майнинговые фермы". Делать, мол, ничего не надо, купил себе такую домой, поставил под кондиционер — и, в общем-то, почти всё, осталось только получать деньги, вовремя оплачивая счета за электричество.

Чтобы разобраться с тем, что такое "майнинговая ферма" и стоит ли вкладываться в этот новый суперспособ заработать, давайте начнём с небольшой истории, точнее с того, как вообще зародились криптовалюты и как они стали тем, чем стали — то есть мировой эпидемией, навроде птичьего гриппа или Эболы (кстати, как у неё дела, никто не помнит?).

Для начала давайте уясним для себя: большая часть используемых нами денег вообще-то уже электронная, скорее, именно бумажные банкноты являются теперь суррогатом ноликов и единичек, хранящихся на ваших банковских картах. Выдать вам бумагу банкомат согласится только в том случае, если будет убеждён, что нолики и единички, хранящиеся на сервере банка, совпадают с ноликами и единичками на вашей карточке.

Наличными, конечно, всё ещё рассчитываются, но всё реже и реже. Да и легализовывать нал нынче сложнее, чем в стародавние времена, хоть способы и существуют.

И чем же криптовалюта отличается от электронных счетов в наших с вами банках? В принципе, ничем, но принципиально — всем. В первую очередь отличие заключается в технологии, том самом блокчейне, о котором красиво говорят на разных форумах и статусных площадках, но не удосуживаются объяснить тебе. А пора бы и объяснить.

Итак, блокчейн — это цифровая защита транзакции или информации, а также модификации этой информации, которая теоретически гарантирует невозможность её изменения злоумышленниками. С точки зрения теории это выглядит так: представьте себе, что вы записываете ряд цифр, от нуля до девяти. При этом, записывая каждую новую цифру в ряду, вы добавляете к ней свою подпись, а после выкрикиваете эту цифру в окно, и тысяча людей записывает эту же цифру, верифицируя, то есть удостоверяя вашу подпись ещё и своей. Теперь, если кто-то решит над вами подшутить и сотрёт одну из записанных вами цифр, вы легко сможете выявить обман, потому что информация об этой цифре содержится ещё у тысячи человек и она удостоверена вашей уникальной подписью. Понимаете, из-за того, что данные хранятся не только у вас, но и у вашей мамы, бабушки, дедушки, брата и соседа, шутнику пришлось бы изменить запись не только в вашей тетрадке, но и у них. Благодаря этому распределённому хранению информации вы защищены от мошенников и дурацких шуток. С криптовалютой всё чуть сложнее, но принцип её защиты именно такой — каждая транзакция или изменение вашего счёта сохраняется не в двух точках (на вашей карте и в банке), а в огромном количестве точек, и закладывается во всю предыдущую историю вашего криптосчёта. В общем, даже самую хитрую защиту можно обмануть, но над этим ещё придётся как следует подумать, пока же банки и целые страны признают: блокчейн здорово выручает при необходимости надёжно защитить информацию.

Разобрались с технологией, переходим к валюте. На сегодняшний день в России больше всего знают о биткоинах и эфириуме. Биткоины выступают в качестве одного из прародителей криптовалют и технологии блокчейн, а эфириум создал парень, который когда-то родился в России, потом с родителями мигрировал в Канаду, а теперь стал одним из самых популярных IT-юнцов мира, на уровне Марка Цукерберга например, только ещё лучше: с Цукербергом Владимир Путин не встречался, а вот с Виталием Бутериным встречался.

Эфириум, биткоины и другие криптовалюты нужно "добывать", или, как теперь говорят, майнить. Этот новый глагол, от которого мы все уже немного устали, пошёл от английского mining — в самом простом переводе "работать на шахте" или "мыть золото". Только теперь вам самим работать не надо, код за вас считает ваш домашний компьютер, и, обидная новость, в самом начале пути криптовалют, в том числе "эфира", вы реально могли себе намайнить квартиру в Москве, например. Достаточно было подключить свой компьютер к какому-нибудь майнинг-проекту — и он стал бы участвовать в обсчёте кода, созданного по технологии блокчейна и позволяющего защитить криптовалюту от взлома или хищения. То есть ваш компьютер рассчитывал бы очередной биткоин, а система расплачивалась бы с ним ещё одним биткоином.

Поскольку эмитирование любой валюты, настоящей или крипто-, хотя бы теоретически ограничено, то для того, чтобы вы не намайнили всё сразу, код постоянно усложняется и каждая следующая единица криптовалюты становится "дороже" предыдущей. Более того, она требует всё больших вычислительных мощностей. То есть теперь домашний компьютер или ноутбук уже не подойдут, забудьте и откажитесь от этой идеи, вы просто сломаете компьютер, постоянно держа его под нагрузкой.

Но "бесплатных" денег хочется всем, да ещё и биткоин с эфириумом растут как на дрожжах, и вот тут компьютерные гении придумали создавать специальные "майнинговые фермы". С ними всё предельно просто: сначала выяснилось, что видеокарты работают на "вычисление" валюты лучше центрального процессора, а потом решили, что в одну материнскую плату можно воткнуть несколько мощных видеокарт и таким образом зарабатывать. То есть "майнинговая ферма" — по сути, простой компьютер, полностью состоящий из материнской платы, нескольких видеокарт, блока питания и системы охлаждения — вот и весь секрет.

Жадность и страсть к халяве присуща каждому из нас в той или иной степени. Выяснив, что получать деньги можно буквально из воздуха, люди побежали скупать видеокарты и собирать собственные "майнинговые фермы", а затем такие фермы стало возможно купить сразу в сборке. Криптовалюты становились всё более и более популярны, а заработок казался очень простым, в итоге на рынке образовался дефицит оборудования, а сам курс криптовалют начал скакать из стороны в сторону.

Для простоты понимания: относительно небольшая "майнинговая ферма" в настоящее время обойдётся вам примерно в 200–250 тысяч рублей, а примерный срок её окупаемости, если курс не будет скакать, год-полтора, далее вы можете выйти на прибыль теоретически.

И тут начинается самое интересное — а стоит ли бежать в банк, брать там кредит, состоящий из реальных денег, на которые вы реально работаете, и покупать себе "майнинговую ферму", приносящую пусть и не слишком большой, но достаточно стабильный доход?

Чтобы понять, нужна ли вам такая ферма, задайте себе несколько вопросов: 1. Я хорошо знаю, что такое биткоин, кто им пользуется и как на нём зарабатывают? 2. Я готов пожертвовать существенной частью собственного бюджета, не разбираясь в курсовых колебаниях новых валют хотя бы приблизительно? 3. Я уверен в том, что биткоин будет стабилен хотя бы как рубль? 4. Я знаю, как развивается технология и что ждёт её в будущем?

Если хотя бы на один из этих вопросов вы ответили "нет", мой вам совет: даже не пытайтесь. И приведу ещё один аргумент, весьма и весьма весомый. Сегодня обычные люди, такие как мы с вами, насмотревшись YouTube или вовсе услышав рекламу на радио, всё-таки рискуют и пытаются влезть в эту игру. Влезая же, они что делают сразу? Правильно, пытаются окупить вложения и продают только что заработанную валюту. То есть масса людей, особо не разбираясь в том, что делает, играет на понижение. Представьте себе, если бы вам завтра начали просто так платить миллион рублей? Через час вы бы ничего на этот миллион не смогли купить, потому что миллион был бы у всех и он никому не был бы интересен. Электронная криптоинфляция в принципе ничем от реальной не отличается.

Если же вы всё-таки решились и уверены в своих силах — удачи. Но не говорите, что вас не предупреждали. Да, кстати, чтоб вы понимали, как здорово, что блокчейн появился: просто представьте себе, что вам больше не нужна медицинская карточка в поликлинике, а все анализы, которые вы сдаёте, сразу же попадают в код вашей истории болезни и никакие подтасовки там невозможны. И этим кодом можно защитить всё, даже пенсию от Пенсионного фонда России.