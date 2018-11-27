Девушку из богатой семьи попросили постирать вещи, и её реакцию стоит увидеть

Участница британского реалити-шоу Rich Kids Go Skint была шокирована образом жизни семьи с двумя детьми, которой ей пришлось помогать. "Теперь я ценю то, что имею, ещё больше. Я очень благодарна за это своим родителям", — призналась девушка.

19-летняя Ясмин, дочь британских мультимиллионеров, приняла участие в съёмках нового эпизода реалити-шоу Rich Kids Go Skint, в котором представители золотой молодёжи помогают обычным семьям решать бытовые вопросы.

Девушка оказалась не готова ко многим просьбам, с которыми к ней обращались. Когда её попросили постирать одежду, она начала задавать уточняющие вопросы, например, куда нужно класть стиральный порошок.

Я не сказала это сразу, потому что не хотела показаться глупой, но я просто не знала, как пользоваться стиральной машиной. Я никогда не делала этого сама. Теперь мне это по плечу Ясмин

Ещё больший шок Ясмин испытала, когда Шейла и Мигель, которым она помогала, сказали ей, что вместе с двумя малолетними детьми вынуждены жить на 500 фунтов в месяц. Для дочери богатых родителей, которая может позволить себе поужинать в ресторане на 200 фунтов, это стало настоящим открытием.

Бывают ночи, когда я не могу заснуть, думая о том, на что мы будем жить. Иногда нам приходится выбирать, кому покупать одежду — себе или дочерям. Естественно, дети в приоритете. Любовь важнее денег Шейла

Мне было бы очень трудно, если бы я оказалась на их месте. Во-первых, в их районе все дома выглядят одинаково. И я не заметила там ни одного ресторана или магазина. Теперь я ценю свой образ жизни ещё больше. Я очень благодарна за это своим родителям Ясмин

В финале эпизода Ясмин подарила Шейле сертификат на обучение в автошколе, чтобы в будущем она смогла получить права и водить машину, которая "могла бы сделать жизнь семьи немного комфортнее". Растроганная Шейла не смогла сдержать слёз. "Я не ожидала", — призналась она.

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