Где в России жить хорошо? Самые богатые и бедные регионы страны

Как составляли рейтинг?

Список самых зажиточных регионов составили в агентстве РИА "Новости". Авторы высчитали рейтинг, опираясь на соотношение медианных среднедушевых месячных доходов населения к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в каждом регионе в 2018 году. Это стоит объяснить.

Медиана — середина — условная черта, когда половина населения региона имеет уровень дохода выше медианы, а половина ниже. Как правило, медианный доход отличается от официального среднего дохода. Например, в 2018 году средний доход по стране был 44,5 тысячи рублей. А медианный — 33,5 тысячи рублей. То есть авторы брали медиану и сравнивали, во сколько раз уровень доходов превышает цену фиксированного набора из товаров и услуг.

Фиксированный набор товаров и услуг — это утверждённый правительством список из 83 позиций: 30 видов продовольственных товаров — от хлеба, мяса до пельменей и конфет, 41 вид непродовольственных товаров и 12 видов услуг, например, стрижка и пользование Интернетом. В среднем по стране стоимость набора колеблется в пределах 14–15 тысяч рублей.

Бедные и богатые

Самые зажиточные регионы (в фиксированных наборах товаров и услуг) ЯНАО — 3,5 Ненецкий автономный округ — 2,9 Чукотский автономный округ — 2,38 Магаданская область — 2,27 ХМАО — 2,14 Фото © Flickr / misha maslennikov

Самые бедные регионы (в фиксированных наборах товаров и услуг) Тува — 0,88 Республика Алтай — 0,98 Калмыкия — 0,99 Карачаево-Черкесия — 1,04 Ингушетия — 1,05 Фото © Flickr/Obakeneko

Регионы, где высока доля бедных (в % населения) Тува — 40% Якутия — 19,1% Красноярский край — 18,2% Камчатский край — 16,5% Коми — 16,5% Фото © ИТАР-ТАСС / Валерий Шарифулин

Регионы, в которых многие люди живут за чертой бедности (в % населения) По стране — у 2,1% доходы ниже прожиточного минимума Больше всего: Тува — 9% Ингушетия — 5,6% Республика Алтай — 4,3% Фото © Flickr / Dmitriy Stepanov