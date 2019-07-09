Где в России жить хорошо? Самые богатые и бедные регионы страны

Как составляли рейтинг?
Список самых зажиточных регионов составили в агентстве РИА "Новости". Авторы высчитали рейтинг, опираясь на соотношение медианных среднедушевых месячных доходов населения к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в каждом регионе в 2018 году. Это стоит объяснить.
Медиана — середина — условная черта, когда половина населения региона имеет уровень дохода выше медианы, а половина ниже. Как правило, медианный доход отличается от официального среднего дохода. Например, в 2018 году средний доход по стране был 44,5 тысячи рублей. А медианный — 33,5 тысячи рублей. То есть авторы брали медиану и сравнивали, во сколько раз уровень доходов превышает цену фиксированного набора из товаров и услуг.
Фиксированный набор товаров и услуг — это утверждённый правительством список из 83 позиций: 30 видов продовольственных товаров — от хлеба, мяса до пельменей и конфет, 41 вид непродовольственных товаров и 12 видов услуг, например, стрижка и пользование Интернетом. В среднем по стране стоимость набора колеблется в пределах 14–15 тысяч рублей.
Бедные и богатые
Самые зажиточные регионы (в фиксированных наборах товаров и услуг)
ЯНАО — 3,5
Ненецкий автономный округ — 2,9
Чукотский автономный округ — 2,38
Магаданская область — 2,27
ХМАО — 2,14
Фото © Flickr / misha maslennikov
Самые бедные регионы (в фиксированных наборах товаров и услуг)
Тува — 0,88
Республика Алтай — 0,98
Калмыкия — 0,99
Карачаево-Черкесия — 1,04
Ингушетия — 1,05
Фото © Flickr/Obakeneko
Регионы, где высока доля бедных (в % населения)
Тува — 40%
Якутия — 19,1%
Красноярский край — 18,2%
Камчатский край — 16,5%
Коми — 16,5%
Фото © ИТАР-ТАСС / Валерий Шарифулин
Регионы, в которых многие люди живут за чертой бедности (в % населения)
По стране — у 2,1% доходы ниже прожиточного минимума
Больше всего:
Тува — 9%
Ингушетия — 5,6%
Республика Алтай — 4,3%
Фото © Flickr / Dmitriy Stepanov
Москва и Санкт-Петербург замыкают десятку лидеров
Москва — 2,07
Доля бедных — 7,2%
За чертой бедности — 0,5%
Санкт-Петербург — 1,93
Доля бедных — 7,2%
За чертой бедности — 0,8%
Фото © Flickr / Arian Zwegers