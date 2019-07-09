Где в России жить хорошо? Самые богатые и бедные регионы страны

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Фото © Shutterstock 

Как составляли рейтинг?

Список самых зажиточных регионов составили в агентстве РИА "Новости". Авторы высчитали рейтинг, опираясь на соотношение медианных среднедушевых месячных доходов населения к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в каждом регионе в 2018 году. Это стоит объяснить.

Медиана — середина — условная черта, когда половина населения региона имеет уровень дохода выше медианы, а половина ниже. Как правило, медианный доход отличается от официального среднего дохода. Например, в 2018 году средний доход по стране был 44,5 тысячи рублей. А медианный — 33,5 тысячи рублей. То есть авторы брали медиану и сравнивали, во сколько раз уровень доходов превышает цену фиксированного набора из товаров и услуг.

Фиксированный набор товаров и услуг — это утверждённый правительством список из 83 позиций: 30 видов продовольственных товаров — от хлеба, мяса до пельменей и конфет, 41 вид непродовольственных товаров и 12 видов услуг, например, стрижка и пользование Интернетом. В среднем по стране стоимость набора колеблется в пределах 14–15 тысяч рублей.

Бедные и богатые

Самые зажиточные регионы (в фиксированных наборах товаров и услуг)

ЯНАО — 3,5

Ненецкий автономный округ — 2,9

Чукотский автономный округ — 2,38

Магаданская область — 2,27

ХМАО — 2,14

Фото © Flickr / misha maslennikov

Самые бедные регионы (в фиксированных наборах товаров и услуг)

Тува — 0,88

Республика Алтай — 0,98

Калмыкия — 0,99

Карачаево-Черкесия — 1,04

Ингушетия — 1,05

Фото © Flickr/Obakeneko

Регионы, где высока доля бедных (в % населения)

Тува — 40%

Якутия — 19,1%

Красноярский край — 18,2%

Камчатский край — 16,5%

Коми — 16,5%

Фото © ИТАР-ТАСС / Валерий Шарифулин

Регионы, в которых многие люди живут за чертой бедности (в % населения)

По стране — у 2,1% доходы ниже прожиточного минимума

Больше всего:

Тува — 9%

Ингушетия — 5,6%

Республика Алтай — 4,3%

Фото © Flickr / Dmitriy Stepanov

Москва и Санкт-Петербург замыкают десятку лидеров

Москва — 2,07

Доля бедных — 7,2%

За чертой бедности — 0,5%

Санкт-Петербург — 1,93

Доля бедных — 7,2%

За чертой бедности — 0,8%

Фото © Flickr / Arian Zwegers

Автор:
АМ
Артур Матвеев
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