Милая девушка стала бодибилдершей, шокировав людей таким резким контрастом

При взгляде на эту мощную красотку трудно представить, что когда-то она была обычной хрупкой и худенькой девушкой.
Йен Ву Чжи в юности страдала паническим расстройством и социофобией, а лет в двадцать решила, что терпеть больше это невозможно.
Девушка пошла в спортзал, чтобы набраться сил и уверенности в себе. Но сама не заметила, как простое хобби превратилось в нечто большее.
Решив продемонстрировать миру, чего она добилась, Йен Ву Чжи приняла участие в любительском конкурсе бодибилдеров и сразу заняла первое место.
Один чемпионат последовал за другим, и вот уже через пару лет девушка стала профессиональным бодибилдером с целым ворохом наград.
Йен Ву Чжи стала очень популярна благодаря своей необычной внешности, за которую её прозвали Мускулистой Барби.
У некоторых до сих пор в голове не укладывается, как так могут в жизни сочетаться миловидность, сила и мощь.
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