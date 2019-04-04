Милая девушка стала бодибилдершей, шокировав людей таким резким контрастом

34-летняя Йен Ву Чжи из Сеула, Южная Корея, уже завоевала множество наград в сфере бодибилдинга, а в "Инстаграме" на неё подписано 137 тыс. человек, сообщает Pulse.

При взгляде на эту мощную красотку трудно представить, что когда-то она была обычной хрупкой и худенькой девушкой.

Йен Ву Чжи в юности страдала паническим расстройством и социофобией, а лет в двадцать решила, что терпеть больше это невозможно.

Девушка пошла в спортзал, чтобы набраться сил и уверенности в себе. Но сама не заметила, как простое хобби превратилось в нечто большее.

Решив продемонстрировать миру, чего она добилась, Йен Ву Чжи приняла участие в любительском конкурсе бодибилдеров и сразу заняла первое место.

Один чемпионат последовал за другим, и вот уже через пару лет девушка стала профессиональным бодибилдером с целым ворохом наград.

Йен Ву Чжи стала очень популярна благодаря своей необычной внешности, за которую её прозвали Мускулистой Барби.

У некоторых до сих пор в голове не укладывается, как так могут в жизни сочетаться миловидность, сила и мощь.

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