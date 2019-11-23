Бабушка накачала мышцы, которым позавидует каждый бодибилдер, и внуки в восторге

Эту женщину язык не повернётся назвать бабушкой. Но 48-летняя Робин Хиллис из Онтарио, Канада, действительно воспитывает троих внуков.

В школе Робин, которая сейчас весит 90 кг, была высокой и худой, но уже увлекалась спортом. Баскетбол, волейбол, бейсбол — она пробовала себя всюду. А выпустившись, Хиллис записалась в тренажёрный зал, чтобы не потерять форму, и постепенно влюбилась в бодибилдинг.

Канадка не бросала тренировки даже во время беременности. А потом начала совмещать их с воспитанием двоих детей. Упорство и страсть дали свои плоды. В 2014 году Робин стала членом Федерации бодибилдинга, вступив в ряды профессиональных спортсменов, пишет The Sun. И пусть Хиллис выглядит не как стереотипная мама и бабушка — семья во всём её поддерживает. По словам культуристки, самыми преданными поклонниками стали именно дети и внуки, которые активно болеют за неё на соревнованиях.

Я была довольно тихой и застенчивой <...> Теперь мне нравится, как я выгляжу. Я уверена в себе, наслаждаюсь жизнью и всё ещё люблю смеяться. Люди по-разному на меня реагируют, в основном положительно Робин Хиллис

Сейчас сотрудница исправительной колонии по-прежнему придерживается жёсткого распорядка дня и участвует в соревнованиях. Она встаёт в шесть утра и тренируется пять-шесть дней в неделю. В рационе — в основном яйца, овощи и куриное мясо, зато Робин ест пять раз в день и не следит за калориями. Бодибилдирша нашла свой путь, несмотря на мнение других людей, и теперь хочет вдохновлять других быть верными своей мечте.

Я надеюсь стать вдохновением для мам, бабушек и даже девочек. Чтобы они делали то, что любят, и не обращали внимания на чужое мнение Робин Хиллис

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