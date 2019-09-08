Девушка, которую обзывали Мисс Свинья, назло всем побеждает в конкурсах красоты

Плюс-сайз модель Мэг Голдбергер не позволяет её хейтерам портить себе настроение. Она без стеснения показывает свои формы на конкурсах красоты и заключает договоры с модельными агентствами.

В детстве Мег приходилось прятать тело за мешковатой одеждой, ведь её одноклассники со свойственной для детей жестокостью называли её Мисс Свинья. Но её не сломали оскорбления, и сейчас, обретя уверенность в своём теле, 21-летняя модель утёрла нос своим обидчикам.

Когда я была моложе, то очень стеснялась своего тела. Один мальчик однажды сказал мне: "Бургер по фамилии, бургер по жизни". Тогда мне было всего 13 лет, и я рыдала из-за этого несколько дней. Моя уверенность в себе в одночасье исчезла Мэг Голдбергер

Мэг годами пыталась спрятать своё тело под одеждой, но в 2015-м рискнула записаться на трёхдневные курсы по уверенности в себе. Там она сдружилась с инструктором, плюс-сайз, участницей конкурсов красоты, сообщает The Daily Star.

Я всегда была "большой" девочкой в любой компании, поэтому часто чувствовала себя не в своей тарелке. Но всё изменилось, когда я начала участвовать в конкурсах красоты. Мне даже посчастливилось занять 4-е место на национальном уровне Мэг Голдбергер

Как судьи оценили красоту Мэг, так и она сама постепенно начала принимать своё тело и обретать уверенность в себе. Сейчас она работает со многими интернет-магазинами, например ASOS. Мэг надеется, что её работа покажет другим девушкам и женщинам, что их формы прекрасны, какими бы они ни были.

Без конкурсов я бы не была той, кем я являюсь сейчас! Они подняли мою уверенность в себе на новый уровень, я преодолела внутренние барьеры и доказала себе, что красота бывает разных форм и размеров Мэг Голдбергер

Толстушка провела в кровати 10 лет, прежде чем скинула 197 кг и встретила любовь