Божена Рынска раскрыла пол будущего ребёнка, отцом которого стал её покойный муж

Радостной новостью о том, что у неё скоро появится дочь, журналистка поделилась в "Фейсбуке".

Божена тяжело переживает смерть своего мужа — одного из создателей НТВ Игоря Малашенко, скончавшегося в феврале. У себя на странице Рынска рассказала, что "не уследила" за супругом и до сих пор у неё бывают "чёрные часы" отчаяния.

Однако теперь у светской обозревательницы в жизни наметился просвет. По словам Божены, в начале 2020 года у неё появится дочка от Игоря, который при жизни сдал биоматериал в официальном центре. Малышку выносит суррогатная мать.

Я не могу предать живое существо, которое от меня зависит. У нас с Игорем будет ребёнок. Это девочка. Это девочка Игоря. И это здоровая девочка, насколько можно судить о здоровье по суперпрогрессивным скринингам Божена Рынска

Рынска отметила, что ради девочки, которую назовут Евгенией, она пытается вытянуть себя из "мрака депрессии". И постарается воспитать дочку в любви и уважении к умершему отцу. Но ей ещё предстоит заплатить вторую часть гонорара суррогатной маме. По словам Божены, деньги ей придётся собирать на "Фейсбуке".

Я не могу бросить будущую Евгению Игоревну Малашенко в утробе, поэтому тяну себя из мрака депрессии изо всех сил <...>. Евгения Игоревна не гарантия, что меня не утянет на дно до её появления.<...> Но я буду стараться Божена Рынска

"Мне незачем больше жить". Божена Рынска рассказала о последних днях мужа