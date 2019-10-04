Гражданин Франции родом из Дагестана Абдул Абдурагимов спровоцировал драку со своим соперником во время "дуэли взглядов".

Шоу, организованное Федерацией смешанных единоборств Brave в Абу-Даби, не обошлось без инцидентов, пишет Thefightnation. Перед реваншем действующий чемпион организации в полусреднем весе Абдул Абдурагимов, выступающий за Францию, спровоцировал драку с Джаррой Хусейном Аль-Силави, которого лишил титула в апреле.

На дуэли взглядов Абдурагимов, пытаясь задеть своего соперника, ткнул его кулаком. Своей цели боец добился и Аль-Силави, не скрывая гнева, сразу же ответил зачинщику драки, оттолкнув его от себя. Охранникам и организаторам мероприятия с трудом удалось остановить несанкционированный бой, начавшийся раньше времени.

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