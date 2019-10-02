Киргизский чемпион по боксу умер в Кузбассе после драки из-за девушки

Болот Атакулов к своим 25 годам уже носил множество гордых титулов чемпиона и победителя различных кубков. Но одна глупая случайность положила конец дальнейшей карьере спортсмена.

Трагедия случилась в городе Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области. В одном из местных баров Болот проводил вечер с девушкой, с которой у них вспыхнула ссора. К сожалению, неизвестно, по какому поводу разразился конфликт и что это была за девушка, но за её честь решил вступиться изрядно подвыпивший 32-летний посетитель заведения, пишет Tengrinews.kz.

Парни вышли на улицу, где пьяный незнакомец и накинулся на Болота. Он повалил его на землю и несколько раз ударил головой об асфальт. Местные жители, заметившие потасовку, вызвали скорую и полицию. У Болота врачи диагностировали серьёзную черепно-мозговую травму, и, несмотря на все старания медиков, парня спасти не удалось. А задержанному мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

За свою карьеру Болот становился чемпионом Кузбасса и Сибири по боксу, победителем Кубка Кузбасса и Сибири по боксу, а также победителем первенства России. Но в последнее время парень работал тренером. Сейчас его сестра собирает деньги, чтобы переправить тело брата на родину.

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