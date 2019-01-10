Тест: Кто вы из франшизы "Рокки"?

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Тест: Кто вы из франшизы "Рокки"?

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Фото: © kinopoisk

Вместе с выходом фильма "Крид 2" — очередной части спортивной франшизы "Рокки" — Лайф предлагает пройти тест и выяснить, на кого из боксёров вымышленной вселенной вы больше всего похожи.

9 реальных боксёров из фильмов про Рокки Бальбоа

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