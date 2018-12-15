Ему всего 13, а он уже пережил смерть матери, ампутацию, и это только начало

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Ему всего 13, а он уже пережил смерть матери, ампутацию, и это только начало

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На долю британца Олли Лиддла, кажется, выпали все возможные несчастья, но, несмотря ни на что, он ищет своё место в жизни.

У 13-летнего Олли Лиддла из Ньюкасла остеосаркома. Вместо того чтобы заменить поражённые раком кости на металлические имплантаты, врачи просто ампутировали ему правую ногу ниже колена. Теперь мальчик не сможет играть в любимое регби, но надеется однажды стать паралимпийцем.

<p>Фото: © Solent News &amp; Photo Agency</p>

Онкология не впервые пытается разрушить жизнь Олли. В 2012 году от рака молочной железы скоропостижно скончалась его 42-летняя мать Керри. "Два самых тяжёлых момента, которые я пережил в своей жизни, — когда мне пришлось сообщать сыну о смерти матери и о его собственном диагнозе", — признаётся Стив, отец Олли.

<p>Фото: © Solent News &amp; Photo Agency</p>

С тех пор как у моей жены нашли рак, трагедии посыпались на нас как из рога изобилия. Оказалось, что раком больна и её мать, а у отца диагностировали болезнь Альцгеймера. Они оба умерли, когда Керри уже начала проходить лечение

Стив Лиддл

<p>Фото: © Solent News &amp; Photo Agency</p>

Когда Олли поступил в больницу, врачи предложили два варианта: заменить поражённую кость на металлическую или ампутировать ногу ниже колена. Первый путь был менее надёжным, поэтому от него отказались. Помимо операции мальчик перенёс курс химиотерапии. Сейчас он ждёт, когда ему разрешат поставить протез.

Узнав, что он не сможет больше играть в регби, Олли очень расстроился. Но теперь он думает, в какой дисциплине смог бы выступить на Паралимпиаде

Стив Лиддл

<p>Фото: © Solent News &amp; Photo Agency</p>

Члены команды, за которую играл Олли, в знак солидарности с ним побрились налысо. Таким образом они попытались привлечь внимание к кампании по сбору средств на реабилитацию Олли. А его отец принял участие в благотворительном матче по боксу, вся прибыль от которого поступила в фонд борьбы с раком.

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