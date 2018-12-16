"Я чувствовала себя человеком-слоном". 5 знаменитостей, страдающих псориазом

Псориаз — кожное заболевание, которое проявляется на теле в виде красных сухих пятен, вызванных ускоренным делением клеток. Хроническому недугу подвержены 2–4 % населения. Cosmopolitan составил список звёзд, которые угодили в это число, но не поставили на себе крест.

Кара Делевинь

Псориаз может начаться в любом возрасте, но чаще всего бляшки появляются в период от 15 до 25 лет. Так произошло и со всемирно известной английской моделью Карой Делевинь. Диагноз повлиял на её решение оставить подиум и попробовать себя в киноиндустрии.

Люди надевали перчатки и не хотели ко мне прикасаться, потому что думали, что это заразно Кара Делевинь

Ким Кардашьян

Псориаз передался Ким по наследству от её матери Крисс Дженнер. В отличие от большинства заболевших, звезда реалити-шоу "Семейство Кардашьян" услышала от врачей неутешительный диагноз лишь после 30 лет. Светская львица нисколько не комплексует по поводу поражённой кожи и продолжает вести активный образ жизни.

Чтобы чувствовать себя уверенно на съёмочной площадке и не зацикливаться на бляшках, я сразу всем говорю, что у меня псориаз. Я ничего не могу с этим сделать, поэтому нет причин чувствовать себя неуютно Ким Кардашьян

Бритни Спирс

Врачи сказали Бритни, что псориаз развился у неё из-за бешеного ритма жизни. По словам друзей певицы, в периоды обострения болезни она постоянно расчёсывает кожу, а кремом, который ей прописали, не пользуется, потому что он вызывает неприятное жжение. О своём диагнозе Бритни сообщила во время съёмок шоу "Икс-фактор" в 2012 году.

Из-за жёсткого рабочего графика, нервов и стресса, связанного со съёмками в самом популярном телепроекте страны, у меня обострился псориаз Бритни Спирз

Синди Лопер

Певица Синди Лопер завоевала популярность в 1980-х годах. Когда у неё обнаружили псориаз, звезда сразу же приступила к активному лечению, но препараты оказались неэффективными. В какой-то момент болезнь стала влиять на её голос, Лопер впала в депрессию и на некоторое время ушла со сцены. Сейчас певица снова выступает, к тому же она является спикером Национальной ассоциации псориаза.

Бывали моменты, когда я чувствовала себя человеком-слоном Синди Лопер

Джон Ловитц

Комику Джону Ловитцу становится не до смеха, когда псориаз даёт о себе знать. Обычно это происходит по ночам, когда кожа начинает нестерпимо зудеть. Актёр узнал о своём диагнозе 15 лет назад. Сейчас он старается использовать любую возможность, чтобы рассказать о недуге как можно большему числу людей.

Почему мне нужно стыдиться псориаза? Никто не идеален, верно? Поверьте мне, я знаю. Смеяться над людьми — моя работа Джон Ловитц

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