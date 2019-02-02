Парень весом в 29 кг бросил вызов опасной болезни и стал чемпионом-тяжелоатлетом

Ещё в детстве Мэнни Сингху Тура из Лидса, Англия, поставили неутешительный диагноз — болезнь Крона. Любой бы на его месте опустил руки, но Мэнни не сдался и теперь он чемпион по пауэрлифтингу, пишет The Daily Mail.

Специалисты наблюдали за Мэнни с самого начала, прописывая лекарства и особый распорядок дня. Всё было стабильно, парень следовал советам и даже занимался спортом, пока в 2016 году на Рождество у него не произошёл разрыв кишечника. В результате после срочной операции Мэнни провёл праздники в больнице и затем ещё долгое время нуждался в калоприёмнике.

Болезнь Крона — воспалительное заболевание всего ЖКТ или отдельной его части Сопровождается тошнотой, диареей, отсутствием аппетита, общими признаками истощения (головокружение, слабость, температура и т.д.) Фото: diy13/Shutterstock.com

27-летний парень начал таять на глазах, и при росте в 160 сантиметров он похудел до 29 килограммов. Мэнни не выпускали из больницы и кормили через трубку, но это не помогало ему набрать нужный для здоровья вес.

Я с грустью смотрел на себя в зеркало. Я всегда был худым, но это переходило все границы Мэнни Сингх Тура

Так больше не могло продолжаться, и Мэнни решил взять дело в свои руки. Он решил питаться не три, а пять раз в день. Его друг каждый вечер готовил для Мэнни рыбу и утром тайно приносил её в больницу. Он даже передал Мэнни плитку для разогрева еды и освежитель воздуха, чтобы медсестры не почувствовали рыбный запах. Эти ухищрения помогли, и Мэнни набрал необходимую массу тела, но решил на этом не останавливаться.

Мэнни избавился от калоприёмника, вернулся домой и, хотя всё ещё питался через трубку, начал заниматься физическими упражнениями. Болезнь Крона мешала усвоению питательных веществ и калорий, но Мэнни не сдавался. Он увлекся пауэрлифтингом и стал региональным чемпионом в своём весе, подняв 180 килограммов при весе в 54.