Парень весом в 29 кг бросил вызов опасной болезни и стал чемпионом-тяжелоатлетом

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Парень весом в 29 кг бросил вызов опасной болезни и стал чемпионом-тяжелоатлетом

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Ещё в детстве Мэнни Сингху Тура из Лидса, Англия, поставили неутешительный диагноз — болезнь Крона. Любой бы на его месте опустил руки, но Мэнни не сдался и теперь он чемпион по пауэрлифтингу, пишет The Daily Mail.

Специалисты наблюдали за Мэнни с самого начала, прописывая лекарства и особый распорядок дня. Всё было стабильно, парень следовал советам и даже занимался спортом, пока в 2016 году на Рождество у него не произошёл разрыв кишечника. В результате после срочной операции Мэнни провёл праздники в больнице и затем ещё долгое время нуждался в калоприёмнике.

Болезнь Крона — воспалительное заболевание всего ЖКТ или отдельной его части

Сопровождается тошнотой, диареей, отсутствием аппетита, общими признаками истощения (головокружение, слабость, температура и т.д.)

Фото: diy13/Shutterstock.com

27-летний парень начал таять на глазах, и при росте в 160 сантиметров он похудел до 29 килограммов. Мэнни не выпускали из больницы и кормили через трубку, но это не помогало ему набрать нужный для здоровья вес.

<p>Фото © Instagram/allmyfriendsareeggs</p>

Я с грустью смотрел на себя в зеркало. Я всегда был худым, но это переходило все границы

Мэнни Сингх Тура

<p>Фото © Instagram/allmyfriendsareeggs</p>

Так больше не могло продолжаться, и Мэнни решил взять дело в свои руки. Он решил питаться не три, а пять раз в день. Его друг каждый вечер готовил для Мэнни рыбу и утром тайно приносил её в больницу. Он даже передал Мэнни плитку для разогрева еды и освежитель воздуха, чтобы медсестры не почувствовали рыбный запах. Эти ухищрения помогли, и Мэнни набрал необходимую массу тела, но решил на этом не останавливаться.

<p>Фото © Instagram/allmyfriendsareeggs</p>

Мэнни избавился от калоприёмника, вернулся домой и, хотя всё ещё питался через трубку, начал заниматься физическими упражнениями. Болезнь Крона мешала усвоению питательных веществ и калорий, но Мэнни не сдавался. Он увлекся пауэрлифтингом и стал региональным чемпионом в своём весе, подняв 180 килограммов при весе в 54.

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