Псих или нет? Проверь себя на безумие

Более 2 миллионов человек страдают расстройствами психики, вызванными стрессом, как сообщает Минздрав. Лайф разобрался, как определить первые признаки сумасшествия.

Минздрав назвал самые распространённые психические заболевания россиян. На первом месте невротические личностные расстройства, когда человек может даже не осознавать, что с ним происходит и что ему нужна помощь. 2 000 647 пациентов страдают данным психическим заболеванием.

Из-за постоянного стресса психические расстройства всё чаще встречаются у молодых, как отметил руководитель отдела эпидемиологических и организационных проблем психиатрии центра имени В.П. Сербского Борис Казаковцев.

— Человек может не понимать, что ведёт себя неадекватно, а это могут быть уже хронические бредовые расстройства или расстройства личности. Он может быть, например, плохо одет, потому что крайне скупой на фоне психического расстройства, — пояснил психиатр Дмитрий Клевцов.

Психозы, слабоумие и шизофрения диагностированы у 1 097 909 человек. С умственной отсталостью в нашей стране живут 862 176 человек.

Есть ли у вас проблемы с психикой?

Громко и несвязно говоришь Возможны органические поражения мозга или шизофрения. В бреду человек совершает странные действия.

Не знаешь меру с алкоголем Острое токсическое поражение ЦНС на фоне наркотического или алкогольного опьянения часто вызывают психические расстройства.

Неадекватно себя ведёшь Это может быть острый психоз. Временное, но опасное состояние, которое указывает на серьёзные проблемы с психикой.

Стремишься к эпатажному внешнему виду "Городские сумасшедшие" страдают бредовым расстройством, хроническим психозом или расстройством личности.

Не следишь за собой, плохо пахнешь, не моешься Многие бомжи на самом деле просто психически больны.

Грустишь и впадаешь в уныние Это психическое расстройство называется депрессией.

Слишком активно себя ведёшь Маниакально-депрессивное расстройство в фазе "активности" часто воспринимается как норма, но это болезнь.