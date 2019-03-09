Домохозяйка нашла способ избавиться от мигреней. Если кратко — нужна прищепка

Вероятнее всего, головная боль хоть раз, но случалась у каждого. Вот только не всегда под рукой есть нужные лекарства. Но доведённая до отчаяния Элизабет Хейс, используя "Гугл" и смекалку, смогла с лёгкостью побороть мигрень. Своим способом она тут же поделилась с подписчиками в "Фейсбуке", и те подтвердили — это действительно работает, пишет Lad Bible.

Как-то ночью жительницу Индианы, США, накрыла сильнейшая головная боль. Женщина перепробовала все имеющиеся у неё анальгетики, и через 12 часов страшной агонии Элизабет была готова на любую нетрадиционную медицину. Но то, что могло показаться глупой затеей, действительно помогло ей.

Элизабет взяла пластиковый зажим, которым закрывают продуктовые пакеты, и поместила его между указательным и большим пальцами. Через полчаса боль значительно уменьшилась, а потом и вовсе пропала. А необычный способ лечения понравился более 74 тыс. пользователей "Фейсбука" и набрал 274 тыс. репостов.

В комментариях люди отметили, что можно обойтись и без прищепки — достаточно просто зажать нужную точку пальцами. Кроме того, пользователи уточнили, что на самом деле это всё акупунктура и таким способом пользовались ещё в Древнем Китае.