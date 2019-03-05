Житель Новосибирска написал в Twitter, что врачи ничего не нашли, и вскоре умер

37-летний интернет-маркетолог Юрий Филимонов из Новосибирска нашёл в "Твиттере" интересный тред о боли в животе и поделился своей историей. В ответ ему срочно посоветовали обратиться к врачу, но парень не успел, пишет НГС.

В феврале этого года красноярский медик Маргарита Виленская завела в соцсети полезный тред, в котором пыталась убедить россиян не терпеть сильную боль и всегда в таких случаях вызывать скорую помощь. Юра наткнулся на эти сообщения и рассказал о своей ситуации.

Терапевт не нашёл у Юры ничего серьёзного, а скорую вызвать молодой человек постеснялся. Зато не постеснялась его инструктор по йоге. Больной вид Юры не заметить было сложно, поэтому девушка позвонила специалистам. В этот раз у парня обнаружили-таки перитонит. После трёх операций Юру погрузили в искусственную кому.

По словам друга Юры — Алексея Сухорукова, врачи давали ободряющие прогнозы, но 3 марта молодой человек умер. После вскрытия обнаружилось, что перитонит развился на фоне рака четвёртой степени. Отец Юры — Сергей — рассказал, что в последнее время молодой человек буквально жил на обезболивающих.

Как можно отправлять на запись через неделю, если человек с острой болью? Это означает, что врач берёт за руку его, ведёт к хирургу без очереди и говорит: "Прими, посмотри его без очереди" Сергей Филимонов

В "Твиттере" после известий о смерти Юры пользователи начали делиться собственными рассказами о врачебных ошибках и некомпетентности, которые чуть не закончились так же трагично, как и история Юры.