Сердечное дело: как уберечься от инфаркта

Лайф выяснил, что бывает при повышении давления и каковы способы исправить ситуацию.

Почти половина россиян страдают повышением кровяного давления, которое врачи относят к артериальной гипертензии (гипертонии). В большинстве случаев это заболевание становится основной причиной инфарктов и инсультов.

Артериальное давление — это давление крови на стенки сосудов, которое формируется из-за сокращения сердечной мышцы.Врачи отмечают, у здорового человека верхняя граница давления не превышает 120, а нижняя — 80 миллиметров ртутного столба. Всё, что выходит за рамки 140/90 мм, свидетельствует о гипертонии.

— В нашей стране 43% пациентов в возрасте от 25 до 64 лет — гипертоники. Если мы говорим о группе старше 65 лет, то в этом случае распространённость заболевания, как правило, составляет примерно 70–80%. Причём ежегодно от сердечно-сосудистых осложнений умирает порядка 900 000 пациентов, — рассказала Лайфу профессор РНИМУ им. Н.И. Пирогова Оксана Кисляк.

Ухудшению работы сердечно-сосудистой системы способствуют постоянный стресс, неправильное питание и наличие вредных привычек.

— Все вышеперечисленные факторы могут привести к повышению артериального давления, сопровождаемого головными болями, тошнотой, слабостью, — отметила участковый терапевт Анна Западнова.

Доктора советуют следить за своим здоровьем постоянно, а не только в поликлинике.

— Если человек чувствует себя хорошо, для профилактики можно измерять давление два-три раза в неделю или реже. В случае плохого самочувствия следить за давлением нужно регулярно: измерять три-четыре раза в день и записывать все показатели. Затем это можно передать врачу, который составит правильный план лечения. Измерение давления только на приёме у врача нельзя назвать точным: давление, как правило, выше. Ведь человек находится в непривычных условиях, переживает за результат обследования, — советует Анна Западнова.

Что делать?

Спасательный круг гипертоников — правильная терапия. Грамотное лечение повышенного артериального давления может на 50% снизить риск инсультов и инфарктов. По мнению Оксаны Кисляк, идеальный алгоритм лечения гипертонии разработан.

— Состав терапии должен включать в себя препараты, блокирующие систему, которая отвечает за чрезмерное повышение артериального давления, содержащие либо мочегонные вещества, либо блокаторы кальция, — говорит врач.

Современные препараты позволяют нормализовать давление у большей части пациентов. Но многое зависит от того, насколько человек готов лечиться и принимать хорошие лекарства.

— Мы стараемся объяснить пациентам, какие риски возможны, если не принимать лекарства. Объясняем преимущества регулярной терапии. Настраиваем на хорошее самочувствие и предупреждаем о побочных эффектах препаратов, — рассказала Анна Западнова.

Низкая приверженность лечению — основная проблема терапии гипертоников. Многие пациенты не относятся к этому вопросу серьёзно. В современной медицине есть препараты, которые нужно принимать не по часам или курсом, а один раз в день. Для работающих и занятых людей, как отмечают врачи, это отличный вариант лечения. Принять одну таблетку проще, чем следить за временем и количеством потребляемых лекарств.

Препараты-ингибиторы АПФ и препараты-блокаторы рецепторов к ангиотензину II (БРА), компоненты гормональной системы, отвечающие за кровяное давление, которые сегодня чаще всего применяются в лечении артериальной гипертензии, — это природные и синтетические соединения, стимулирующие расширение кровеносных сосудов. Благодаря этому общее состояние человека улучшается.

У препаратов — блокаторов рецепторов к ангиотензину II (БРА) меньше побочных эффектов, поэтому они часто являются препаратами выбора для терапии артериальной гипертензии. Причём в ходе лечения доктор может подобрать необходимую комбинацию антигипертензивных препаратов, титровать (изменять) дозу.

— Препараты-блокаторы БРА составляют основу для терапии гипертонии и подходят для большинства пациентов, страдающих этим заболеванием. К таким препаратам относятся "Валсартан" или "Лозартан", — пояснила профессор Оксана Кисляк.

Тем пациентам, которые хотят в кратчайшие сроки вернуть хорошее самочувствие и достичь нормального уровня давления, необходимо полагаться на рекомендации врача и соблюдать правила приёма медикаментов. Только квалифицированный специалист может назначить препарат, который подойдёт идеально и по графику приёма, и по силе воздействия. Самолечение тут может только усугубить ситуацию.

Если не лечиться, что тогда?

Риск смерти от заболеваний сердечно-сосудистой системы у пациентов, которые не контролируют своё артериальное давление и отказываются пить лекарства, вырастает на 74%, отметила профессор Кисляк.

— Представим ситуацию: есть больной, у него было давление на препарате, например, 140/90, он перестал принимать препарат, давление стало 150/90. Такое давление является высоким, — добавила эксперт. — У 20% людей с таким давлением случаются инсульты, инфаркты и другие сердечно-сосудистые заболевания. Это серьёзная проблема.

По словам экспертов, пациентам не нужно бояться таблеток, поскольку то, что назначают квалифицированные врачи, прошло все необходимые испытания и проверки. К примеру, "Валсартан" является одним из самых исследованных препаратов с точки зрения эффективности и безопасности. В его исследовании приняло участие около 100 тысяч пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями со всего мира. В исследовании VAL-HEFT в группе "Валсартана" было показано снижение смертности на 13,2%, а частота госпитализации от хронической сердечной недостаточности снижена на 27,3%, чем в группе сравнения.

В исследовании VALIANT "Валсартан" доказал сохранение жизни пациентов с инфарктом миокарда и высоким риском сердечно-сосудистых осложнений. В настоящий момент он является единственным сартаном с зарегистрированным показанием для лечения инфаркта миокарда.

Если пациенту кажется, что лекарство ему не подходит по цене, по составу или по каким-то другим причинам, возможна замена препарата. Однако это должно быть сделано под строгим контролем врача.

Отказываться от лекарств нельзя. Недостаточная приверженность лечению артериальной гипертензии повышает риск ишемического и геморрагического инсульта сердечно-сосудистой смертности почти в два раза, а смерти от фатального инсульта — в семь раз.

— В Европе, по данным статистики, от сердечно-сосудистых заболеваний умирает почти 50% граждан (40% мужчин и 49% женщин). Вероятность смерти больных гипертонией, которые своё заболевание не контролируют, невероятно высока, — добавляет Оксана Кисляк.

Соблюдение рекомендаций врача — залог успешной терапии артериальной гипертензии и положительный прогноз жизни пациента с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Контроль артериального давления должен быть в течение всей жизни. И если уже есть диагноз "артериальная гипертензия", принимать препараты нужно регулярно, чтобы свести к минимуму все риски для здоровья.