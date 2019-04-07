Мама, которой осталось совсем недолго, составила трогательный список желаний

Эбби Колвин из Ланкашира, Англия, было всего 19 лет, когда врачи во время обследования совершенно случайно обнаружили у неё рак матки. Медики предложили химиотерапию, а затем и гистерэктомию (удаление матки), но следующие анализы Эбби раскрыли, что она беременна. Девушка решила отказаться от лечения, чтобы выносить здорового малыша.

К счастью, беременность Эбби протекала нормально, и в 2018 году у пары родился здоровый малыш, которого назвали Оскаром. Девушка тут же начала курс химиотерапии, но рак уже сильно распространился. Врачи предупредили Эбби, что у неё осталось мало времени. Поэтому девушка решила, что проливать слёзы бессмысленно, и составила список того, что она хотела бы успеть до смерти.

Желания девушки были самыми разнообразными: получить диплом с отличием, выйти замуж, научиться кататься на коньках, увидеть Ариану Гранде и заняться сексом под звёздами. Также Эбби хотела поплавать с акулами, увидеть северное сияние и пирамиды, попробовать настоящую итальянскую еду в Италии и научиться каллиграфии. Молодая мама планировала устроить огромную вечеринку, заглянуть в жерло вулкана и оставить сыну пять тысяч долларов.

Кристи, сестра Эбби, создала благотворительный фонд, куда любой желающий мог отправить деньги, которые пошли бы на лечение молодой мамы и выполнение её желаний. Кое-что из этого у Эбби уже получилось сделать, например, она съездила в Диснейленд, стала свидетельницей на свадьбе сестры, встретила Бейонсе и Jay-Z и посетила много городов по всему миру.

Она никогда не позволяла себе унывать и другим не давала. Эбби всегда была смелой и сильной, чтобы ни происходило в её жизни. Она продолжала бороться ради своего сына, и именно это позволяло ей двигаться дальше Кристи Колвин

Эбби не считала, что всё теперь должно достаться ей просто так. Чтобы получить свою научную степень, девушка вставала в четыре утра, совмещая тяжёлые физически курсы химиотерапии и учёбу. Эбби до сих пор не выполнила многое из своего списка, но, судя по её инстаграму, девушка не планирует останавливаться.