Люди со всего мира снимают своих питомцев, чтобы порадовать умирающего мальчика

11-летний Харви Хоукинс сейчас находится в больнице Уэльса, Англия, из-за отказа пищеварительной системы. Ему осталось совсем недолго, поэтому врачи больницы и семья мальчика стараются сделать всё возможное, чтобы Харви был счастлив. Пользователи Сети не могли пройти мимо и устроили флешмоб в поддержку мальчика, и теперь он не переставая улыбается.

Когда Харви Хоукинс только родился, врачи смогли диагностировать у него несколько осложнений, но каких именно — не смогли с уверенностью сказать. И вот в январе этого года у мальчика отказал желудочно-кишечный тракт. Врачи с прискорбием сообщили, что здесь они бессильны и жить Харви осталось считаные месяцы, пишет Daily Mail.

Родители мальчика приняли это известие стойко и решили сделать последние дни Харви самыми запоминающимися. Они сводили сына на игру его любимой регбийной команды. После этого сестра Харви написала пост в "Фейсбуке", что её братик обожает регби и собак, и тут пользователи Сети поняли, что настало их время помочь.

На почту и в личные сообщения мамы Харви — Джейми-Луис Уоллес — посыпалось множество сообщений с видео, на которых собаки веселились и передавали приветы Харви, а одна даже играла на фортепиано. После этого начали приходить ролики и с другими животными — черепахами, кошками, цыплятами, лошадьми и даже рыбками.

Мы были поражены таким откликом и количеством видео. Их присылали со всего мира. Если бы Харви мог говорить, он бы поблагодарил всех от самого чистого сердца Мама Харви, Джейми-Луис Уоллес

Родители показывали мальчику все видео с играющими животными, и Харви не переставал улыбаться, даже когда было очень больно. Пользователи Сети устроили флешмоб — Hounds for Harvey, чтобы мальчику хватило роликов до самого конца. Сейчас Харви отправился домой, чтобы провести последние дни в кругу семьи.

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