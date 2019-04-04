Пользователь Twitter выложил два фото, которые поставили диагноз тысячам людей

Парень по имени Коул — автор аккаунта Unusual Facts — в конце марта опубликовал очередной пост. Но в этот раз он набрал невероятную популярность — 56 тысяч лайков и 23 тысячи репостов. А причина такого ажиотажа проста: всего двумя фото Коул умудрился потрясти основы мироздания многих людей.

Как Коул пояснил для подписчиков, астигматизм — это дефект зрения, при котором нарушена равномерная кривизна роговицы, поэтому свет фокусируется не в одной точке сетчатки, а на нескольких. И, выложив фото, показал на примере, как вся эта деформация проявляется на практике.

На обоих снимках запечатлена обычная ночная дорога, но разница видна сразу. На одном фото все огни расплываются, а на втором — изображены чётко. По словам Коула, люди с астигматизмом видят свет так, как показано на первом снимке. После такого поразительного открытия в комментариях к автору понабежало великое множество людей.

Слушайте, я сейчас в школьном туалете, и я совершенно точно не хотел, чтобы меня накрыло экзистенциальным кризисом, пока я сижу на торчке @SamtheToaster

Я и понятия не имел, что такое существует! Я думал, что по ночам просто так преломляется свет! @VesuvianVoice

Божечки-кошечки, я думала, что все видят эти полосы! Я даже прищуривалась в детстве, чтобы по приколу сделать их длиннее @MamaKekkin

Я думал, что во всём виноваты мои очки... @KupferudelWolf

Некоторые пользователи "Твиттера" отметили, что иногда в фильмах огни в кадре размываются и удлиняются. Такой визуальный эффект можно встретить во многих картинах Майкла Бэя ("Трансформеры", "Армагеддон") и Джей Джея Абрамса ("Звёздный путь", или "Стартрек"). Теперь подписчикам Unusual Facts интересно, не страдают ли астигматизмом эти режиссёры.

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