Девушку парализовало после страшного ДТП, но сильная любовь не дала ей сдаться

Для того чтобы изменить жизнь 33-летней Эрин Роллинс из Чикаго, США, потребовался всего лишь один пьяный водитель. Девушка чудом осталась в живых, и то только благодаря врачам, которые долгое время боролись за Эрин на операционном столе. И хоть теперь последствия аварии всё ещё дают о себе знать, журналистка считает себя вполне счастливой.

Когда Эрин привезли в отделение скорой помощи, врачи были поражены: при таких травмах невозможно выжить. Ударом машины девушке раздробило позвоночник, осколки проникли в позвоночный канал и повредили внутренние органы, вызвав обильное кровотечение. В общей сложности Эрин провели восемь операций, и в результате она осталась жива, но парализована, пишет Daily Mail.

В то время девушка встречалась с Деннисом, который не бросил её, как сделали бы многие. Он прошёл с ней через все осложнения и долгий процесс реабилитации, и спустя два года пара сыграла свадьбу, хоть Эрин всё ещё нетвёрдо стояла на ногах. Пьяного водителя девушка простила и даже обняла в зале суда.

То, что я простила водителя, ещё не значит, что со мной всё в порядке. Мы не можем контролировать то, что случается с нами, но мы можем реагировать на это так, как захотим. Можно просто лечь и принять это, а можно встать и сражаться Эрин Роллинс

Девушка до конца своей жизни будет испытывать боль и использовать калоприёмник. Беременность для неё тоже нежелательна из-за травмы таза. А если даже Эрин удастся выносить ребёнка и выжить, то она не сможет носить его на руках — всё из-за повреждённого позвоночника. Но даже это не способно уничтожить девушку — она намерена бороться за своё счастье до конца.

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