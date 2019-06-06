Девушку парализовало после страшного ДТП, но сильная любовь не дала ей сдаться

Когда Эрин привезли в отделение скорой помощи, врачи были поражены: при таких травмах невозможно выжить. Ударом машины девушке раздробило позвоночник, осколки проникли в позвоночный канал и повредили внутренние органы, вызвав обильное кровотечение. В общей сложности Эрин провели восемь операций, и в результате она осталась жива, но парализована, пишет Daily Mail.
В то время девушка встречалась с Деннисом, который не бросил её, как сделали бы многие. Он прошёл с ней через все осложнения и долгий процесс реабилитации, и спустя два года пара сыграла свадьбу, хоть Эрин всё ещё нетвёрдо стояла на ногах. Пьяного водителя девушка простила и даже обняла в зале суда.
То, что я простила водителя, ещё не значит, что со мной всё в порядке. Мы не можем контролировать то, что случается с нами, но мы можем реагировать на это так, как захотим. Можно просто лечь и принять это, а можно встать и сражаться
Эрин Роллинс
Девушка до конца своей жизни будет испытывать боль и использовать калоприёмник. Беременность для неё тоже нежелательна из-за травмы таза. А если даже Эрин удастся выносить ребёнка и выжить, то она не сможет носить его на руках — всё из-за повреждённого позвоночника. Но даже это не способно уничтожить девушку — она намерена бороться за своё счастье до конца.
Больной отец до последнего боролся со смертью, чтобы увидеть рождение сыновей
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