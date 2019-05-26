Мама пожертвовала свою почку пожарному, который 2 года назад спас жизнь её дочке

Как-то ночью у малышки Бекки Банди — Хэдли — из Миннесоты, США, случился припадок. Молодая мама позвонила в службу спасения, и 66-летний пожарный Билл Кокс находился ближе всего. Он оказывал первую помощь девочке до приезда скорой, и это спасло малютке жизнь, пишет Daily Mail.

Билл мог не отвечать на вызов, ведь это был не вполне его профиль. Но мужчина не смог остаться в стороне, и Бекка запомнила его благородный поступок. Спустя два года она случайно столкнулась с Биллом в пабе и, конечно же, его узнала. Слово за слово, пожарный рассказал молодой маме, что у него с детства нет одной почки, а вторая перестала справляться.

Пересадка была нужна срочно, но очереди на донорские органы были бесконечными. Бекка посочувствовала мужчине и, узнав, что у них одна группа крови, тут же предложила свою помощь. После необходимых анализов выяснилось, что почка женщины подходит Биллу, и тогда всё было решено.

Я помню, как мы оба заплакали и Билл всё никак не мог перестать меня благодарить Бекка Банди

Операция прошла успешно, теперь и молодая мама, и пожарный чувствуют себя хорошо. На холодильнике Билла и его жены сейчас гордо красуются рисунки малышки Хэдли, а в качестве благодарности Билл вырезал статуэтку ангела и вручил её Бекке.

Она стала моим ангелом. Она спасла мне жизнь, и я подумал, что это подходящий маленький подарок Билл Кокс

5000 человек часами стояли под дождём, чтобы стать донорами для больного малыша