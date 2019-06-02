84-летний дедушка стал самым старым донором, пожертвовав свою почку соседке

72-летней Линде Нолл из Техаса (США) поставили диагноз "волчанка" ещё 33 года назад. Её организм неплохо это время справлялся, но затем врачи посоветовали женщине найти донора — и чем скорее, тем лучше.

Линда сразу организовала кампанию в "Фейсбуке" по поиску добровольца. Создавала футболки с надписями и опрашивала знакомых, но всё безрезультатно. Через полтора года тщетных усилий женщина поставила во дворе табличку, где указала свою группу крови и то, что нуждается в почке. И вот через неделю к ней постучал в дверь сосед — Френк Дьюхерст, пишет Daily Mail.

Сперва Линда подумала, что Френк пришёл к ней по какому-то бытовому поводу, ведь мужчина являлся главой соседского объединения. Но оказалось, что он просто увидел знак у Линды во дворе и решил помочь. После нескольких анализов врачи подтвердили, что 84-летний Френк идеально подходит Линде. И спустя полгода ей пересадили новую почку.

Я сперва не могла поверить, что это правда. Но Френк спас мне жизнь, и за это я буду вечно благодарна Линда Нолл

Сам того не зная, но, отдав почку своей соседке, Френк стал самым старым донором Британии. Врачи прокомментировали это, заметив, что даже в солидном возрасте можно спокойно стать чьим-то донором и спасти чужую жизнь. Главное, чтобы организм был сильным и мог выдержать операцию.

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