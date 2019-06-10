Парень, умирающий от рака, составил список того, что действительно важно в жизни

Пользователь Reddit с ником Mylasttie поделился с читателями, что этот диагноз стал для него настоящим ударом. В 24 года парень уже начал планировать собственные похороны и даже выбрал свой последний галстук. Но близость к финишной прямой заставила парня по-другому посмотреть на повседневные вещи, пишет Bored Panda.
Не тратьте своё время на работу, которая вам не нравится, — вы вряд ли добьётесь в ней успеха. Терпение и увлечённость приходят, только когда вы занимаетесь любимым делом
Mylasttie
Глупо бояться чужого мнения. Этот страх будет расти всё больше и больше, пока от вас не останется пустая оболочка. Кто-то посчитает вас идиотом, а кто-то — легендой
Mylasttie
Будьте хозяевами своей жизни. Возьмите ответственность за всё, что с вами происходит: отбросьте вредные привычки, займитесь спортом, не прокрастинируйте. Ведь лучше жалеть о том, что сделали, чем о том, что могли сделать
Mylasttie
Цените тех, кто рядом с вами, — они даны вам не по умолчанию. Ваши друзья и родственники всегда будут для вас бесконечным источником любви и поддержки, будьте благодарны за это
Mylasttie
Парень отметил, что он не жалеет, что его путь скоро закончится. Но ему обидно, что какое-то значение приобрела лишь часть его жизни — финальная. А ещё он расстроен, что не увидит много новых и крутых вещей. Но он надеется, что люди будут помнить о его советах и смогут прожить более насыщенную и счастливую жизнь.
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