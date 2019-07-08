Подцепил на отдыхе. Какие болезни россияне привозят из отпуска

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Коллаж © LIFE. Фото © Pixabay

Летний сезон в самом разгаре, и россияне устремились в популярные отпускные страны. Но, как предупреждают медики, обратно можно вернуться не только с сувенирами и экзотическими фруктами. Домой можно привезти и не менее экзотические заболевания. Вот самые неприятные из них.

Египет и Тунис: брюшной тиф и бешенство

В Тунисе летучие мыши кусают, заражают бешенством. В Египте еда с рынков, даже сладости портятся за 2 часа — можно подхватить тиф

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Турция: гепатит А и дизентерия

Фрукты и овощи — причина отравлений. Обычный бассейн, если вода редко обновляется, — простой способ подхватить гепатит А

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Индия: амёбный энцефалит и шистосомоз — болезни, которые вызывают паразиты

Амёбный энцефалит легко подцепить, поев даже свежих мытых овощей, шистосомоз —выпив воды из родника или искупавшись в пресной воде

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Китай, Африка и Мексика: малярия, лихорадка денге, вирус Зика

Все эти заболевания переносят москиты, укусив человека. Наибольшая опасность грозит в Центральной Африке, в Кении, например

Фото © Flickr/NIAID

Объединённые Арабские Эмираты: лептоспироз и верблюжий грипп

Первое заболевание переносят грызуны, и его можно подхватить, просто не помыв руки перед едой. Второе — при катании на верблюдах

Фото © Flickr/Peter Dowley

Куба и Кипр: различные опасные паразиты

Глистов можно подхватить не только с пищей, но и лёжа на голом песке или гуляя босиком. Гельминты могут проникнуть сквозь кожу

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Южная Америка: жёлтая лихорадка и кишечные расстройства

Расстройство можно вылечить. Лихорадку переносят люди и комары, и она не лечится, а смертность — 20%. Лучше привиться до поездки

Фото © Shutterstock

Европа: сальмонеллёз и клещевой энцефалит

Сальмонелла живуча в еде и пище и не всегда гибнет при готовке. Встречается на юге. А клещ кусает в лесных краях севера Европы

Фото © Wikipedia

Венерические заболевания

Не разделяются по географии, подцепить их можно где угодно. Хотя чаще гонорею или ВИЧ привозят из экзотических азиатских стран

Фото © Wikipedia

Автор:
АМ
Артур Матвеев
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