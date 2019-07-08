Подцепил на отдыхе. Какие болезни россияне привозят из отпуска

Летний сезон в самом разгаре, и россияне устремились в популярные отпускные страны. Но, как предупреждают медики, обратно можно вернуться не только с сувенирами и экзотическими фруктами. Домой можно привезти и не менее экзотические заболевания. Вот самые неприятные из них.

Египет и Тунис: брюшной тиф и бешенство В Тунисе летучие мыши кусают, заражают бешенством. В Египте еда с рынков, даже сладости портятся за 2 часа — можно подхватить тиф Фото © Shutterstock Турция: гепатит А и дизентерия Фрукты и овощи — причина отравлений. Обычный бассейн, если вода редко обновляется, — простой способ подхватить гепатит А Фото © Shutterstock Индия: амёбный энцефалит и шистосомоз — болезни, которые вызывают паразиты Амёбный энцефалит легко подцепить, поев даже свежих мытых овощей, шистосомоз —выпив воды из родника или искупавшись в пресной воде Фото © Shutterstock Китай, Африка и Мексика: малярия, лихорадка денге, вирус Зика Все эти заболевания переносят москиты, укусив человека. Наибольшая опасность грозит в Центральной Африке, в Кении, например Фото © Flickr/NIAID Объединённые Арабские Эмираты: лептоспироз и верблюжий грипп Первое заболевание переносят грызуны, и его можно подхватить, просто не помыв руки перед едой. Второе — при катании на верблюдах Фото © Flickr/Peter Dowley Куба и Кипр: различные опасные паразиты Глистов можно подхватить не только с пищей, но и лёжа на голом песке или гуляя босиком. Гельминты могут проникнуть сквозь кожу Фото © Shutterstock Южная Америка: жёлтая лихорадка и кишечные расстройства Расстройство можно вылечить. Лихорадку переносят люди и комары, и она не лечится, а смертность — 20%. Лучше привиться до поездки Фото © Shutterstock Европа: сальмонеллёз и клещевой энцефалит Сальмонелла живуча в еде и пище и не всегда гибнет при готовке. Встречается на юге. А клещ кусает в лесных краях севера Европы Фото © Wikipedia Венерические заболевания Не разделяются по географии, подцепить их можно где угодно. Хотя чаще гонорею или ВИЧ привозят из экзотических азиатских стран Фото © Wikipedia