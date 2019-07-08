Подцепил на отдыхе. Какие болезни россияне привозят из отпуска

Египет и Тунис: брюшной тиф и бешенство
В Тунисе летучие мыши кусают, заражают бешенством. В Египте еда с рынков, даже сладости портятся за 2 часа — можно подхватить тиф
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Турция: гепатит А и дизентерия
Фрукты и овощи — причина отравлений. Обычный бассейн, если вода редко обновляется, — простой способ подхватить гепатит А
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Индия: амёбный энцефалит и шистосомоз — болезни, которые вызывают паразиты
Амёбный энцефалит легко подцепить, поев даже свежих мытых овощей, шистосомоз —выпив воды из родника или искупавшись в пресной воде
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Китай, Африка и Мексика: малярия, лихорадка денге, вирус Зика
Все эти заболевания переносят москиты, укусив человека. Наибольшая опасность грозит в Центральной Африке, в Кении, например
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Объединённые Арабские Эмираты: лептоспироз и верблюжий грипп
Первое заболевание переносят грызуны, и его можно подхватить, просто не помыв руки перед едой. Второе — при катании на верблюдах
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Куба и Кипр: различные опасные паразиты
Глистов можно подхватить не только с пищей, но и лёжа на голом песке или гуляя босиком. Гельминты могут проникнуть сквозь кожу
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Южная Америка: жёлтая лихорадка и кишечные расстройства
Расстройство можно вылечить. Лихорадку переносят люди и комары, и она не лечится, а смертность — 20%. Лучше привиться до поездки
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Европа: сальмонеллёз и клещевой энцефалит
Сальмонелла живуча в еде и пище и не всегда гибнет при готовке. Встречается на юге. А клещ кусает в лесных краях севера Европы
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Венерические заболевания
Не разделяются по географии, подцепить их можно где угодно. Хотя чаще гонорею или ВИЧ привозят из экзотических азиатских стран
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